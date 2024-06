Ćwierćfinalistka Roland Garros mówi po polsku. "Jest z tego dumna"

Iga Świątek jest już w półfinale Roland Garros po wygranej nad Marketą Vondrousovą. W czwartek przed szansą na awans do 1/2 paryskiej imprezy stanie reprezentująca Włochy, ale mająca też polskie korzenie, Jasmine Paolini. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina.

- Rybakina jest zdecydowaną faworytką, ale jeśli Jasmine ma z nią powalczyć to właśnie na mączce. Musi dobrze serwować i starać się rozrzucać rywalkę po korcie - mówi nam włoski dziennikarz Marco Mazzoni z SuperTennis TV. Dziennikarz Alex Mastroluca współpracujący z Włoską Federacją Tenisa dodaje: "Paolini jest wyraźnie słabsza, ale Rybakina nie jest nie do ogrania w przeciwieństwie do Świątek. Spotkanie z Jasmine może być trudnym testem nawet dla Kazaszki".

Nigdy wcześniej tak dobrze nie grała

Włosi mogą wierzyć w sukces rodaczki, bo w tym sezonie tenisistka prezentuje się najlepiej w całej karierze. Obecnie jest 15. na świecie, a w maju była nawet trzy lokaty wyżej, osiągając swoją życiówkę. Jej największe osiągnięcia to wygrana w lutym w imprezie rangi WTA 1000 w Dubaju oraz ćwierćfinał trwającego właśnie Roland Garros. Nigdy wcześniej nie przeszła czwartej rundy wielkoszlemowej.

- Przez lata uchodziła za przyzwoitą tenisistkę, ale rozwój nastąpił dopiero pod okiem aktualnego trenera Renzo Furlana. To były tenisista (najwyżej 19. ATP - przyp.red.), który zawsze zachowywał przytomność umysłu podczas meczu. Nie grał mocno, ale cechował się zwycięską mentalnością. Przełom u Paolini nastąpił dokładnie wraz ze zmianą podejścia: z defensywnej tenisistki, która nie była pewna swoich uderzeń, stała się ostatnio znacznie bardziej ofensywną i kompletną zawodniczką. Częściej atakuje, zmieniła sposób zagrywania forhendem, wymiany z jej udziałem są znacznie szybsze - analizuje Mazzoni.

Zmiana mentalna i forhendu

Podobnie patrzy na to Mastroluca: "Jasmine zaczęła wierzyć w siebie po tym, jak jesienią pokonała Caroline Garcię (na turnieju w chińskim Zhengzhou - przyp.red), rozegrała też świetny mecz z Aryną Sabalenką (przegrany w Pekinie 4:6, 6:7 - przyp.red). A z technicznego punktu widzenia wykonała ogromną pracę nad forhendem, zyskała więcej rotacji w uderzeniach, lepiej kontroluje wymiany".

Diego Barbiani z portalu Oktennis.it rozmawiał w kwietniu z trenerem Jasmine Paolini. - Spotkaliśmy się przed imprezą w Stuttgarcie. Powiedział wtedy, że zaszły pewne drobne zmiany w jej forhendzie przepracowane w okresie przygotowawczym do tego sezonu. Dużo korzystali przy tym z pracy analityka wideo Danilo Pizzorno - opowiada dziennikarz. Żmudna analiza pomogła poprawić detale.

Włosi nie kryją zaskoczenia postawą Paolini, która w styczniu skończyła 28 lat. Jeszcze w marcu ubiegłego roku zawodniczka była poza top 70 WTA. - Pod koniec ubiegłego roku trudno było liczyć, że znajdzie się w gronie tenisistek, które mogą wystąpić w turnieju WTA Finals 2024 - przyznaje Mastroluca.

W tym momencie Jasmine Paolini jest siódma w rankingu WTA Race, obejmującym rezultaty jedynie z tego sezonu. To właśnie na podstawie tego zestawienia osiem najwyżej sklasyfikowanych tenisistek zakwalifikuje się w listopadzie do kończącego sezon Turnieju Mistrzyń w Rijadzie.

Mieszanka narodowościowa

Z wielkich sukcesów Paolini cieszą się nie tylko Włosi. To dlatego, że tenisistka ma także polskie korzenie od strony mamy. Rodzina taty pochodzi zaś z Ghany. - Znam Jasmine od jej 13. roku życia, urodziła się i wychowała w moim regionie (Toskania - przyp.red.) - uśmiecha się Mazzoni.

I dodaje: "Opowiadała nam podczas Roland Garros, że w wieku około 10 lat przyjeżdżała do Polski każdego lata. Mówi trochę po polsku i bardzo to lubi. Powtarza, iż wierzy, że bycie swoistą 'obywatelką świata' z uwagi na korzenie polsko-włosko-afrykańskie czyni ją lepszym człowiekiem i jest z tego dumna".

Jasmine Paolini posługuje się całkiem nieźle językiem polskim. Kilkukrotnie udzielała wywiadu telewizji Canal Plus Sport, która transmituje w naszym kraju rozgrywki WTA. - Jako dziecko lubiłam pierogi i barszczyk. We Włoszech tego nie ma, a babcia dużo dla mnie gotowała - mówiła włoska tenisistka.

Furorę w mediach społecznościowych zrobił niedawno fragment materiału opublikowanego na kanale youtubowym Darii Kasatkiny. Rosyjska tenisistka gościła Jasmine Paolini i w pewnym momencie zaczęły rozmawiać po polsku.

W cieniu Sinnera

Paolini gra coraz lepiej, ale we Włoszech pewnych ograniczeń nie jest w stanie przeskoczyć. Włosi szaleją dziś przede wszystkim za Jannikiem Sinnerem, który jest już w półfinale Roland Garros, a na skutek wycofania się z turnieju Novaka Djokovicia w poniedziałek zostanie nowym numerem jeden na świecie.

- Paolini może liczyć na 1/20 takiej popularności, jaką cieszy się Sinner. Może jestem trochę za ostry, ale widzę, jak działają media głównego nurtu w naszym kraju. Śledzą występy Sinnera i innych włoskich tenisistów, a niektóre z nich nie wspomniały nawet o tym, że Elizabetta Cocciaretto osiągnęła czwartą rundę Roland Garros w dniu, gdy do tej samej fazy imprezy awansowali Sinner i Arnaldi - zauważa Diego Barbiani.

Marco Mazzoni patrzy na to nieco inaczej. - Paolini jest oczywiście w cieniu Sinnera, ale dobrze odnajduje się w tej roli. Zmieniła swoje podejście do wywiadów. Przyznała niedawno, że czuje się pewniejsza w rozmowach z dziennikarzami i podkreśla często, że może wygrać z najlepszymi, co jeszcze rok temu było nie do pomyślenia - kończy nasz rozmówca.

Czy Jasmine Paolini jest w stanie sprawić sensację i pokonać czwartą w rankingu Jelenę Rybakinę? Początek meczu około godziny 14:30. Transmisja w Eurosporcie, relacje z paryskiej imprezy w Sport.pl.