Cały świat trąbi o tym, co zrobiła Sabalenka w Berlinie. "Nie na miejscu"

Aryna Sabalenka w niebywałych okolicznościach żegna się z Berlinem. Liderka światowego rankingu w półfinale wyraźnie przegrała z dopiero 164. rakietą świata - Marketą Vondrousovą 2:6, 4:6. Wynik z miejsca wzbudził olbrzymią sensację, stąd o meczu rozpisują się media na całym świecie. Nie mogą też nachwalić się Vondrousovej, która tym triumfem napisała fantastyczną historię.

Co za historia w wykonaniu Vondrousovej! Czekała na to dwa lata. "Zastrzyk energii"

Zachwycony postawą swojej rodaczki jest czeski "Blesk". "Świetna Vondrousova! Pokonała numer jeden na świecie i powalczy o tytuł w Berlinie" - czytamy w tytule. Dziennik od zauważył, że 25-latka dokonała tego pomimo ostatnich problemów zdrowotnych. - Po niedawnej długiej przerwie spowodowanej kontuzją barku, pokazała świetne występy w Berlinie. Ukoronowała je dzisiejszym triumfem nad trzykrotną mistrzynią Wielkiego Szlema - dodano.

Wagę jej zwycięstwa podkreślał także portal tennismajors.com. - To jej pierwszy finał od wygranej w Wimbledonie w 2023 roku. Dokonała tego, pokonując po raz pierwszy w karierze obecną liderkę rankingu. Wcześniej przegrywała z Ash Barty w Adelajdzie w 2020 r. i z Igą Świątek w Cincinnati w 2023 r. oraz na kortach Rolanda Garrosa w 2024 r. - odnotowano.

"Zastrzyk energii dla 25-letniej tenisistki, która obecnie znajduje się poza pierwszą 150-tką w światowym rankingu. Zimny ??prysznic dla Białorusinki, która teraz może skupić się całkowicie na trzecim Wielkim Szlemie w kalendarzu" - tak natomiast to, co wydarzyło się w Berlinie, podsumowało hiszpańskie "Punto de Break". Dziennikarze również zwrócili uwagę, że Vondrousova awansowała do finału po aż dwuletniej przerwie.

Tak włosi podsumowali Sabalenkę. "Nie na miejscu"

Z kolei niemiecki "Kicker" zwrócił uwagę na to, że Białorusinka straciła ogromną szansę na przełamanie pewnej niekorzystnej statystyki. - Sabalenka wygrała już 20 tytułów w swojej karierze - w tym US Open i dwa Australian Open. 27-latka nie wygrała jeszcze tytułu na trawie - przypomniał. - Na rozgrzanym korcie Steffi Graf była mistrzyni Wimbledonu okazała się zbyt silna - czytamy.

Włoski ubitennis.com tłumaczył z kolei, że Sabalenka była "świeżo po świetnym, ale męczącym powrocie i tie-breaku z Jeleną Rybakiną", z którą zmierzyła się w ćwierćfinale. Mimo to pozwolił sobie na słowa krytyki. - Numer 1 wydawała się oderwana od meczu. Jej uderzenia były potężne, ale często nie na miejscu, niemal tak jak jej reakcje wywołane frustracją - odnotowali dziennikarze.