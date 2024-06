Sabalenka boi się, że zwariuje przez Świątek! "Ja będę milsza"

Aryna Sabalenka pokonała Emmę Navarro (24 WTA) 6:2, 6:3 w poniedziałkowym meczu czwartej rundy Roland Garros. Dzięki temu numer dwa światowego rankingu awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące pytanie do Igi Świątek

Sabalenka nie mogła powstrzymać śmiechu na konferencji

Po meczu z Navarro Sabalenka odpowiadała na pytania dziennikarzy z całego świata na konferencji prasowej. A pod koniec śmiała się tak bardzo, że aż z trudem mówiła.

W świetny nastrój wprawiło ją pytanie Przemysława Pozowskiego z Radia Tok FM. Polski reporter chciał wiedzieć, czy Białorusinka widziała niedzielny mecz Igi Świątek z Anastasiją Potapową również w czwartej rundzie. I czy jest pod wrażeniem oraz czy uważa, że można wygrać mecz tenisa jeszcze szybciej - Iga rozbiła Potapową 6:0, 6:0 w 40 minut.

- Oglądałam ten mecz i mówiłam sobie: "Wow! To jest inny poziom, jest taki intensywny". Musiałam też sobie powiedzieć: "Aryna, nie próbuj robić tego samego, bo zwariujesz! Nie musisz wygrywać szybciej od niej - świat bajgli to jej świat" - śmiała się Sabalenka. - Ja będę milsza dla rywalek - zakończyła, śmiejąc się do łez.

W ćwierćfinale Roland Garros Sabalenka zagra z Mirrą Andriejewą albo z Warwarą Graczową. Natomiast Iga Świątek w tej fazie turnieju zmierzy się z Marketą Vondrousovą. Ewentualny pojedynek Świątek - Sabalenka jest możliwy dopiero w finale. Na taki finał z pewnością liczy wielu fanów. W dwóch ostatnich turniejach przed Roland Garros dostaliśmy właśnie mecze Świątek - Sabalenka. Zarówno w Madrycie, jak i w Rzymie górą była Polka.