Nazwała Igę Świątek "bestią". O tych słowach będzie głośno

W niedzielne przedpołudnie na korcie centralnym Philippe-Chatrier Iga Świątek w 40 minut pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:0, 6:0. - Nie było na korcie żadnej sytuacji, żebym nie czuła kontroli. To było komfortowe. Cieszę się, że zapracowałam na taki wynik, że pozostałam w optymalnym skupieniu i dyscyplinie - przyznała po meczu polska tenisistka, która zameldowała się w ćwierćfinale.

Co za słowa o Świątek! "Jak nikt inny"

- Na mączce jest innego rodzaju bestią - powiedziała o liderce światowego rankingu Sania Mirza w rozmowie z "The New Indian Express". - Przez ostatnie kilka lat dominowała jak nikt inny, zwłaszcza jeśli chodzi o tę nawierzchnię - dodała. Sania Mirza to legendarna tenisistka, która swoje największe sukcesy świętowała w deblu, choć i w singlu wygrała jeden turniej WTA i osiągnęła 27. miejsce na świecie. W grze podwójnej tych tytułów było aż 43 - w tym trzy wielkoszlemowe. Hinduska była także liderką rankingu deblistek.

- Jest na dobrej drodze do zostania absolutną mistrzynią w swojej grze - mówi Mirza. Polka może stać się drugą zawodniczką w XXI w., która trzy lata z rzędu wygra paryski turniej. Pierwszą była Justine Henin. Sania Mirza została także zapytana, czy można już bezpiecznie porównać Polkę do Sereny Williams. - Czas pokaże, czy możemy ją porównać do Sereny. Ona ma dopiero 22 lata, jest bardzo młoda. Wywiera to dużą presję, ale rozumiem dokonane porównania - powiedziała. Iga Świątek kilka dni temu skończyła 23 lata.

W ćwierćfinale Roland Garros 2024 polska tenisistka zmierzy się z Marketą Vondrousovą - finalistką tej imprezy sprzed pięciu lat. Świątek będzie murowaną faworytką, zwłaszcza że pokonywała Czeszkę we wszystkich czterech ich dotychczasowych pojedynkach.