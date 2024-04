Świątek pisze historię. Co za widok! Tak wygląda najnowszy ranking WTA

Iga Świątek (1. WTA) po wygraniu w Indian Wells oraz odpadnięciu w czwartej rundzie w Miami zrobiła sobie kilka dni przerwy, a do gry wróciła w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Wygrała w miniony weekend dwa mecze - 6:3, 6:1 z Simoną Waltert (159. WTA) oraz 6:4, 6:3 z Celine Naef (158. WTA). Dzięki temu Świątek zagwarantowała sobie przepustkę do gry w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a Polska zagra w turnieju finałowym BJKC.

Iga Świątek o krok od stu tygodni na pierwszym miejscu w rankingu WTA

Z racji tego, że żaden większy turniej nie był w ostatnich dniach rozgrywany, to nie doszło do zmian w czołówce rankingu WTA. Iga Świątek niezmiennie pozostaje jego liderką. To już 99 tygodni, gdy 22-latka przewodzi w światowym zestawieniu. Za tydzień Świątek przebije magiczną barierę stu tygodni na pierwszym miejscu!

Tym samym jest dziewiąta na liście wszech czasów, wyprzedzając Lindsay Davenport, która przez 98 tygodni była na pierwszym miejscu. Kolejna do wyprzedzenia jest ósma Justine Henin, która była liderką przez 117 tygodni. Iga Świątek ma zagwarantowane 106 tygodni na pierwszym miejscu.

Ranking WTA (notowanie z 15 kwietnia 2024):

1. Iga Świątek - 10835 pkt

2. Aryna Sabalenka - 8045 pkt

3. Coco Gauff - 7205 pkt

4. Jelena Rybakina - 5848 pkt

5. Jessica Pegula - 4870 pkt

6. Maria Sakkari - 4195 pkt

7. Qinwen Zheng - 3995 pkt

8. Marketa Voundrousova - 3895 pkt

9. Ons Jabeur - 3658 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3438 pkt

...

52. Magdalena Fręch - 1195 pkt

60. Magda Linette - 1080 pkt

176. Katarzyna Kawa - 423 pkt

294. Maja Chwalińska - 252 pkt

Iga Świątek wróci do gry w turnieju w Stuttgarcie

W tym tygodniu Iga Świątek wystąpi w pierwszym turnieju rozgrywanym na kortach ziemnych. W zmaganiach WTA 500 w Stuttgarcie Polka otrzymała wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej zagra z Niemką Tatjana Maria (66. WTA) lub Belgijką Elise Mertens (30. WTA). Świątek w Stuttgarcie będzie szukała trzeciej wygranej w tych zawodach po triumfach w 2022 i 2023 roku.