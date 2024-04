Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie. Oto jej drabinka

Za nami rywalizacja Polski ze Szwajcarią w Billie Jean King Cup. Kadra prowadzona przez Dawida Celta wygrała 4:0 i wywalczyła awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w listopadzie w Sewilli. Dwa mecze zagrała Iga Świątek (1. WTA), która najpierw pokonała 6:3, 6:1 Simonę Waltert (158. WTA), a potem 6:4, 6:3 Celine Naef (148. WTA). Poza tym Świątek spełniła też wymagania co do występu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Myślę, że Iga spodziewała się, że nie będzie wcale łatwo. Widać, że czuje ciężar gry w reprezentacji - mówił Sport.pl Maciej Domka, drugi kapitan Polek.

Świątek zna już pierwszą rywalkę w Stuttgarcie. Wolny los w pierwszej rundzie

Teraz Świątek udała się do Niemiec, gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego w zeszłym roku w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Wtedy Polka pokonała 6:3, 6:4 w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA). Teraz Świątek rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, ponieważ jest rozstawiona w turnieju z "jedynką" i w pierwszej rundzie będzie miała tzw. wolny los. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Niemka Tatjana Maria (66. WTA) lub Belgijka Elise Mertens (30. WTA). Jak wygląda bilans Igi pomiędzy tymi tenisistkami?

Do tej pory Świątek grała tylko raz przeciwko Marii. Ich jedyny mecz w historii odbył się dosyć niedawno, bo w czerwcu zeszłego roku w pierwszej rundzie turnieju w Bad Homburgu. Wtedy Świątek wygrała 5:7, 6:2, 6:0. Potem dotarła do półfinału, gdzie miała zagrać przeciwko Włoszce Lucii Bronzetti (46. WTA), ale jednak zrezygnowała z dalszej gry ze względu na kwestie zdrowotne. Do tej pory Świątek nie zagrała ani razu przeciwko Elise Mertens.

Jak wygląda dalsza część drabinki Świątek? W ćwierćfinale może dojść do starcia z Łotyszką Jeleną Ostapenko (10. WTA) czy Czeszką Lindą Noskovą (31. WTA). Iga będzie miała więc szansę na to, żeby w końcu pokonać Ostapenko - obecnie ma z nią bilans 0-4. W półfinale wśród potencjalnych przeciwniczek znajduje się Jelena Rybakina (4. WTA) czy Ons Jabeur (9. WTA), a w finale może dojść do starcia z Aryną Sabalenką, Coco Gauff (3. WTA) czy Qinwen Zheng (7. WTA).

Drabinka Świątek w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie:

I runda: wolny los

II runda: Tatjana Maria / Elise Mertens

Ćwierćfinał: Jelena Ostapenko / Linda Noskova / Emma Raducanu / Angelique Kerber

Półfinał: Jelena Rybakina / Ons Jabeur / Wieronika Kudermietowa / Barbora Krejcikova / Jekatierina Aleksandrowa / Jasmine Paolini

Finał: Aryna Sabalenka / Coco Gauff / Qinwen Zheng / Marketa Vondrousova / Sorana Cirstea / Donna Vekić / Marta Kostiuk / Liudmiła Samsonowa / Paula Badosa / Anastazja Potapowa / Laura Siegemund

Mecz Świątek między Marią lub Mertens odbędzie się w najbliższą środę bądź czwartek. Turniej WTA 500 w Stuttgarcie potrwa od 15 do 21 kwietnia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.