Sukces polskiej tenisistki! Czekała 10 miesięcy. Brawo, brawo

Weronika Falkowska (441. WTA) przez kilkanaście ostatnich dni rywalizowała w turniejach ITF w Bużumburze (Burundi). W zeszłym tygodniu w parze z Holenderką Stephanie Judith Visscher (596. WTA) wygrały tam rywalizację deblistek. W tym tygodniu Polka osiągnęła kolejny wielki sukces, tyle że w singlu.

Weronika Falkowska znowu najlepsza w Burundi. Pierwszy taki tytuł od 10 miesięcy

23-latka w Bużumburze przerwała fatalną serię siedmiu porażek w grze pojedynczej. Po wygranej z Włoszką Maddaleną Giordano (1343. WTA), ograła bez straty seta Łotyszkę Kamillę Bartone (723. WTA). Potem walkowerem pokonała Holenderkę Jasmijn Gimbrere (558. WTA), a zwycięstwo z Francuzką Tiantsoą Sarah Rakotomangą Rajaonah (633. WTA) dało jej awans do niedzielnego finału.

W nim Falkowska spotkała się z Alice Tubello (553. WTA), inną reprezentantką Francji. Pierwszy set był dosyć wyrównany, ale to Polka wygrała go 6:4. W drugim była wyraźnie lepsza i zwyciężyła 6:1. W ten sposób zdobyła siódmy w karierze tytuł singlowy rangi ITF. Poprzedni wywalczyła 10 czerwca 2023 r. w austriackim Poertschach am Woerther See.

Weronika Falkowska zdobyła tytuł, ale w rankingu WTA zaliczy spory zjazd

Mimo sukcesu polska tenisistka zaliczy spory spadek w najnowszym rankingu WTA. W zestawieniu Live obecnie ma 115 punktów, czyli o 18 mniej niż wcześniej. Przez to spadła aż o 49 miejsc, z 441. na 490. Bardzo daleko jej do najwyższej w karierze 240. pozycji, którą zajmowała w styczniu zeszłego roku.

O wiele lepiej Falkowska radzi sobie w grze podwójnej. W rankingu deblistek jest sklasyfikowana na 118. pozycji, w dorobku ma dwa tytuły rangi WTA 125, a także 20 triumfów w turniejach rangi ITF.