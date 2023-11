Hańba! Tenisistki i tenisiści ze światowej czołówki zagrają dla Gazpromu. "Najemnicy"

Rosjanie wciąż starają się być obecni w świecie tenisa. Już niedługo zorganizują kolejny pokazowy turniej, na który zaprosili wiele czołowych zawodników, również spoza kraju. Okazuje się, że niektórzy przyjęli ofertę, co zszokował opinię publiczną, a w szczególności Ukraińców. Jeden z tamtejszych portali wystosował apel do WTA i ATP, by te nie zezwoliły tenisistom na udział w imprezie. "Tu nie chodzi o sport" - czytamy.

