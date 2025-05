Andriejewa wyszła na kort jako absolutna faworytka. W 74 minuty było po wszystkim!

Po genialnych występach na kortach twardych w Indian Wells czy Dubaju, na mączce Mirra Andriejewa nie radziła sobie może aż tak dobrze, ale to w jej wypadku i tak oznaczało ćwierćfinały w Rzymie oraz Madrycie. Co ciekawe w obu wypadkach pokonywała ją Coco Gauff. Tym razem Rosjanka mogła spotkać Amerykankę najwcześniej w półfinale, ale oczywiście najpierw trzeba się było do niego dostać. Pierwszy krok postawiła bardzo pewnie, ogrywając Hiszpankę Cristinę Bucsę 6:4, 6:3.

Krueger to nie Gauff

Kolejną przeszkodą na jej drodze była rodaczka Gauff, czyli Amerykanka Ashlyn Krueger. Zawodniczka od 17-latki o wiele mniej klasowa (35. rakieta świata), w dodatku dość przeciętna na mączce. Przed Roland Garros wygrała w tym roku tylko trzy z siedmiu spotkań na tej nawierzchni. W pierwszej rundzie jednak dość gładko pokonała 69. w rankingu WTA Suzan Lamens (6:3, 6:4), a w tym roku pokonywała już choćby Jelenę Rybakinę czy Paulę Badosę, czym udowodniła, że faworytek się nie boi.

Pierwszy set nie poszedł jednak po jej myśli. A szansa była, bo Krueger zaczęła od przełamania, po którym sama obroniła breakpointa i potwierdziła przewagę. Jednak od stanu 3:1 coś się w jej grze zacięło, a co więcej, nie potrafiło się odblokować już do końca seta. Andriejewa wskoczyła na wyższe obroty. Narzuciła warunki, którym 21-letnia Amerykanka nie była w stanie sprostać, wygrywając w efekcie pięć gemów z rzędu, a całego seta 6:3.

Przełamanie za przełamaniem. Jednak to Andriejewa lepiej wybrała swój moment

Druga partia zaczęła się od aż czterech przełamań z rzędu! Obie zawodniczki wyglądały, jakby serwowanie było dla nich karą, a nie przywilejem. Z trendu wyrwała się dopiero Krueger przy stanie 2:2 i gdy jej się to udało, Andriejewa szybko poszła w jej ślady. O losie tego seta mogło zdecydować, kto jako pierwszy wróci do przełamywania rywalki oraz przede wszystkim kiedy. Dokonała tego Rosjanka i to w bardzo korzystnym dla siebie momencie. Kapitalnie rozegrała gema przy stanie 4:4, wychodząc nawet z największych opałów. Dzięki temu przełamała Amerykankę do zera i zyskała przewagę.

Krueger musiała ekspresowo odrobić straty, ale nie była już w stanie tego zrobić. Mirra poczuła swą szansę i ją wykorzystała. Ostatecznie całe spotkanie wygrała 6:3, 6:4 i zameldowała się w III rundzie. W niej już czeka na lepszą z pary Joanne Garland - Julia Putincewa (32).