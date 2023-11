Tenisistka atakuje władze tenisa ws. Izraela. Przywołuje przykład Rosji. "Zero"

Egipska tenisistka Mayar Sherif to dziś 59. zawodniczka rankingu WTA. W styczniu była nawet 31. na świecie. W ostatnich dniach występowała w turnieju niższej kategorii w Walencji. Została zapytana przez jednego z dziennikarzy o konflikt izraelsko-palestyński i jego wpływ na tenis.

Egipcjanka o Izraelu i Palestynie

- Reakcja środowiska w sprawie ukraińskich tenisistek była bardzo pozytywna, podobnie jak reakcja na kraj, który nie przestrzegał prawa międzynarodowego. Nie ma to jednak nic wspólnego z tym, co dzieje się teraz w Izraelu. Nie widzę, żeby działacze coś robili, zero. Jak wszyscy patrzą na własne korzyści - mówi Mayar Sherif w rozmowie z portalem Puntodebreak.com.

- Wraz z wojną na Ukrainie cały świat zwrócił się przeciwko Putinowi, ponieważ atakowanymi ludźmi byli Ukraińcy, ludzie o blond włosach i niebieskich oczach, Europejczycy. Dlaczego teraz nie dzieje się to samo? - pyta Sherif.

Po ataku Rosji na Ukrainę władze tenisa zdecydowały się dopuścić tenisistów z Rosji i Białorusi, ale wyłącznie jako neutralnych. Z rozgrywek reprezentacyjnych wykluczone zostały drużyny narodowe Rosji i Białorusi.

W przypadku konfliktu Izraela z Palestyną WTA ograniczyła się dotąd do jednego komunikatu z 11 października: "WTA opłakuje śmierć niewinnych ludzi w Izraelu, opłakuje osoby wciąż poszukujących bliskich i potępia przerażające akty terroryzmu i przemocy w regionie. Jesteśmy po stronie naszych izraelskich sportowców i wszystkich sportowców WTA, w tym tych z obszarów objętych konfliktami na całym świecie. Modlimy się o powrót do zdrowia rannych i pokój w regionie".

Jabeur wspiera Palestynę

Za Palestyną opowiedziała się ostatnio Ons Jabeur, szósta tenisistka świata. "To, przez co Palestyńczycy przeszli przez ostatnie 75 lat, jest nie do opisania. Nieważne, jaka jest ich religia czy pochodzenie. Przemoc nigdy nie przyniesie pokoju. Nie mogę pogodzić się z przemocą, ale też nie mogę pogodzić się z zabieraniem ludziom ich terytorium. Ważne jest rozumienie kontekstu sytuacyjnego, gdy patrzy się na to, co dzieje się dzisiaj" - napisała Jabeur.

Podczas niedawnego turnieju WTA Finals w Cancun Jabeur ogłosiła, że nagrodę pieniężną za występ w tych zawodach przekaże na pomoc Palestyńczykom. Tunezyjka odpadła w fazie grupowej, wygrała jeden mecz z Marketą Vondrousovą.

Jak konflikt izraelsko-palestyński wpłynął na Mayar Sherif? - Nie jest łatwo, zdarzały się dni, gdy kładłam się spać z płaczem. Były chwile, gdy myślałam: "Co ja tu robię, czemu gram w tenisa?". Uprawiam sport, zarabiając tysiące dolarów tygodniowo, a tymczasem w innych miejscach na świecie są dzieci, które martwią się o swoje życie. Koncentracja spada, trudno skupić się na treningu - przyznała.

A czy jej rodzinie w Egipcie grozi niebezpieczeństwo? - Nie, nie sądzę. Ale nigdy nie wiadomo, jeśli spadnie rakieta, to będzie koniec. To dość przerażające - zakończyła egipska tenisistka.