Czy będzie sensacyjnym liderem rankingu? Dwa razy zadziwił świat. "Ogromna różnica"

Włosi wygrali tegoroczne rozgrywki Pucharu Davisa. W niedzielnym finale pokonali Australię 2:0. Decydujący punkt zdobył dla nich Jannik Sinner - ledwie 22-letni lider kadry, który w ostatnich miesiącach osiągnął niezwykłą formę.

Fantastyczne półrocze Sinnera

Sinner w turnieju finałowym w Maladze pokonał wszystkich rywali, także w deblu w parze z Lorenzo Sonego. Najcenniejsze było zwycięstwo w półfinale z Novakiem Djokoviciem. To jego druga wygrana nad Serbem w ciągu kilkunastu dni - wcześniej pokonał go w meczu grupowym podczas ATP Finals w Turynie.

W niedawno zakończonym Turnieju Mistrzów Sinner doszedł do finału, a tam Djoković udanie mu się zrewanżował. Po drodze do finału Włoch ograł w grupie Stefanosa Tsitsipasa i Holgera Rune, a w półfinale Daniiła Miedwiediewa. Z Rosjaninem radzi sobie ostatnio coraz lepiej, bo jesienią pokonał go i w finale w Pekinie, i Wiedniu.

W sierpniu Sinner wygrał swój pierwszy turniej rangi ATP 1000 w Toronto, a miesiąc wcześniej na Wimbledonie pierwszy raz dotarł do wielkoszlemowego półfinału. Wyniki w drugiej części sezonu sprawiły, że zakończył rok na czwartym miejscu w rankingu męskiego tenisa - najwyższym w króciutkiej karierze.

- Sinner doskonali grę od miesięcy. Bardzo poprawił serwis. Odnalazł formę fizyczną, która pozwala mu utrzymać wysoki poziom gry przez dłuższy czas. W 2022 roku byłby w stanie utrzymać to najwyższe tempo przez godzinę, półtora seta, dziś to nawet trzy godziny, co robi ogromną różnicę - mówi Sport.pl włoski dziennikarz tenisowy Marco Mazzoni z kanału Supertennis.tv.

Poprzedni rok Jannik Sinner zakończył na 15. miejscu na świecie. Pojawiały się głosy, że nastąpił regres w jego grze, bo wypadł z top 10. Początek sezonu 2023 także nie wyglądał najlepiej - to "tylko" czwarta runda Australian Open i druga Roland Garros. Wszystko zmieniło się od połowy roku. - Zyskał większą pewność siebie i świadomość możliwości, co widać po tym, jak radzi sobie w decydujących fazach turniejów - wskazuje Mazzoni.

Podobnie uważa inny dziennikarz, Mario Boccardi. - Sinner lepiej serwuje i naprawdę wierzy, że może pokonać najlepszych zawodników. Dodał więcej różnorodności w grze i jest znacznie silniejszy fizycznie - tłumaczy.

Sinner będzie liderem?

Włoch na korcie potrafi wdać się bardzo długie wymiany z Novakiem Djokoviciem, ale odnajduje się także coraz lepiej w technicznej grze czy przy siatce. Były tenisista Hiszpan David Ferrer uważa, że Jannik Sinner może zostać nowym numerem jeden na świecie.

By tego dokonać, Włoch musi jednak poprawić jeszcze wyniki wielkoszlemowe. W Paryżu tylko raz dotąd awansował do ćwierćfinału (2020), podobnie w Nowym Jorku (2022) i w Australian Open (2022). Jego przewagą jest uniwersalność - potrafi odnaleźć się praktycznie na każdej nawierzchni. Trzy razy dochodził do finału turniejów rangi ATP 1000 (najważniejsze po Wielkim Szlemie). Poza wspomnianym Toronto 2023 także w Miami 2021 (przegrał w Hubertem Hurkaczem) i Miami 2023 (niepowodzenie z Daniłem Miedwiediewem).