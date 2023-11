Wielka rywalka dla Igi Świątek? "Wyczuwam kolejny powrót"

Maria Szarapowa ogłosiła koniec kariery w lutym 2020 r. Rosjanka to jedna z najlepszych tenisistek świata pierwszych dwóch dekad XXI w. Ma też jednak na koncie wpadkę dopingową, za którą została zawieszona na 15 miesięcy w latach 2016-2017.

Szarapowa odniosła się do swojego powrotu na kort

Rosyjskiej tenisistki nie ma w światowym tourze od ponad trzech lat, ale wciąż stara się być ona blisko największych imprez. Pojawiła się m.in. na tegorocznym US Open. Do tego regularnie trenuje na siłowni, a nagrania z jej treningów trafiają do mediów społecznościowych.

Już wcześniej sugerowano, że może wrócić do gry. "Wyczuwam kolejny powrót. Nikt nie wykonuje takich ćwiczeń tylko po to, aby czuć się dobrze" - komentowała we wrześniu Daria Saville.

W trakcie ostatniego Q&A na Instagramie jeden z fanów Szarapowej zadał pytanie związane z jej powrotem. Konkretne zapytał o to, co mogłoby ją zmotywować do ponownej gry w tenisa. Była tenisistka nagrała odpowiedź w formie wideo, odpowiadając jednak wymijająco:

- Bardzo trudne pytanie, na które nie znam odpowiedzi (śmiech).

Trudno zatem powiedzieć, czy i kiedy można się spodziewać powrotu Szarapowej na kort. Niczego nie można wykluczyć. Rosjanka może szykować się do ponownej gry z najlepszymi na świecie, może wystąpić w pokazowych turniejach gwiazd i byłych tenisistek, ale też może po prostu dbać o swoją formę i sylwetkę.

Maria Szarapowa ma na koncie aż 36 wygranych turniejów rangi WTA. Miała zaszczyt być liderką światowego rankingu. Na koncie ma pięć tytułów wielkoszlemowych - wygrała Australian Open, Wimbledon i US Open, dwukrotnie była najlepsza na kortach Rolanda Garrosa. W kwietniu skończyła 36 lat.