Najgorętsza para sportu w raju. Pokazali zdjęcie z wakacji. "Na ziemi nie ma nieba"

Nie jest tajemnicą, że Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas spotykają się od kilku miesięcy. Parę przyłapano na wspólnych wakacjach w Dubaju, po czym tenisistka przyznała się do bliższej relacji z tenisistą. - Tak, chodzę z nim - wyznała na łamach magazynu plotkarskiego "Hello". Para uwielbia spędzać wolne chwile we wspólnym towarzystwie.

Związek Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas wywołał mieszane uczucia wśród fanów

Relacja Hiszpanki z Grekiem jednak podzieliła społeczeństwo. Niektórzy fani uważają, że związek tenisistów źle wpływa zarówno na grę Tsitsipasa, jak i samej Badosy. "Twoja kariera dobiegła końca, odkąd zaczęłaś ze Stefanosen, to smutne", "Myśl mniej o tym du***, zacznij myśleć o graniu", "Czy Stefanos napisał ten opis?", "Nie jesteś już zaangażowana w tenis, to widać" - pisali obserwujący 25-latki.

Nie brakuje też głosów wsparcia dla tenisowej pary. "Cudowna para", "Piękna para", "Niech żyje miłość" - dodawali im otuchy internauci.

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas na wspólnych wakacjach. Pokazali romantyczny kadr

Aktualnie para wypoczywa na wakacjach. W niedzielę Paula Badosa opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w towarzystwie ukochanego. Zakochani siedzieli na kanapie w strojach kąpielowych i nie szczędzili sobie czułości. "Na ziemi nie ma nieba, ale są jego kawałki" - napisała 26-letnia tenisistka.

Opis postu przypadł do gustu internautom. "Piękne słowa", " To jest bardzo słodkie", "Jesteś top" - czytamy w komentarzach.

Związek pary kwitnie, o czym jakiś czas temu opowiadał Tsitsipas - Nigdy wcześniej nie czułem tego rodzaju więzi. (...) Mogę robić to, co kocham i robić to z kimś, kto całkowicie mnie rozumie. Paula bardzo zaimponowała mi swoją mądrością. Oczywiście jest bardzo atrakcyjna, ale czasami to właśnie dusza jest ważniejsza, a ja się w niej zakochałem. To bardzo rzadkie, ale takie rzeczy się zdarzają. To tak, jakbyśmy mieli tę samą tożsamość: ten sam styl życia, te same pragnienia, te same pasje, te same ambicje. Wszystko to samo. Wspaniale jest być tego częścią i doświadczać tego każdego dnia - mówił Tsitsipas w jednym z wywiadów.