Rywalka Igi Świątek w Bad Homburg oblała próbę generalną. Zmarnowała wielką przewagę

Po półtorej godziny finałowego spotkania w miejscowości Gaiba we Włoszech wydawało się, że to 35-letnia Tatjana Maria (66. WTA) w świetnym humorze wróci do swojego kraju na mecz z najlepszą tenisistką świata - Igą Świątek w I rundzie turnieju w Bad Homburg.

Tatjana Maria prowadziła bowiem w trzecim, decydującym secie z 19-letnią Amerykanką Ashlyn Krueger (143. WTA) aż 5:2. W dziewiątym gemie Niemka była dwie piłki od meczu, ale ostatecznie przegrała swoje podanie na przewagi. Przy stanie 5:5 Maria znów straciła swój serwis. Szansę wykorzystała Amerykanka, która wygrała trzecią partię 7:5.

Lepiej niedzielny mecz zaczęła Niemka. Szybko przełamała rywalkę i prowadziła 3:1. Przy stanie 4:2 zmarnowała trzy break-pointy na podwójne przełamanie, ale ostatecznie wygrała seta 6:3. W drugiej partii lepiej grała już Amerykanka, która prowadziła aż 5:2 i serwowała. Przegrała dwa gemy z rzędu, ale zamknęła seta w dziesiątym gemie.

Maria, która we Włoszech była rozstawiona z jedynką, wcześniej odniosła w tym turnieju cztery zwycięstwa, w których nie przegrała seta. Nie miała jednak bardzo klasowych rywalek - najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką była Serbka Olga Danilović (101. WTA), którą pokonała w półfinale 6:1, 6:3.

Teraz Maria w niemieckim mieście Bad Homburg zagra w I rundzie turnieju WTA 250 na kortach trawiastych z rozstawioną w tej imprezie z numerem "1" - Igą Świątek.

Pojedynek rozpocznie się w poniedziałek, 26 czerwca o godz. 11. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.