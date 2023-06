Rywalka Świątek wybrała nowego trenera. Pracował już z inną gwiazdą

Ostatnie tygodnie nie były najlepsze w wykonaniu Coco Gauff (7. WTA). Choć sezon zaczęła od mocnego akcentu, wygrywając styczniowy turniej w Auckland, to później złapała lekką zadyszkę. Najdalej dotarła do półfinału w Dubaju, w którym uległa Idze Świątek (1. WTA). Polka pokonała ją także w ćwierćfinale Rolanda Garrosa, rozgrywanym przed dwoma tygodniami. W międzyczasie Amerykanka rozstała się z wieloletnim trenerem, Diego Moyano, co nie wpłynęło pozytywnie na jej formę.

Coco Gauff znalazła nowego trenera. Do niedawna prowadził inną rywalkę Świątek

Do zakończenia współpracy ze szkoleniowcem doszło tuż po kwietniowym turnieju w Miami. Z posady miał zrezygnować sam Moyano, a jako powód podał kwestie natury osobistej. - To nie ja podjęłam tę decyzję. On miał pewne sprawy do rozwiązania i musiał odejść. Nie chcieliśmy tego, ale rozumiem jego położenie. Życzę mu wszystkiego najlepszego i wiem, że zawsze mogę z nim porozmawiać - powiedziała Gauff, cytowana przez portal tenisklub.pl.

Przez niespełna trzy miesiące rolę tymczasowego trenera pełnił ojciec Amerykanki. Dodatkowo na kortach ziemnych pomagał jej Patrick Mouratoglou, były francuski tenisista. W końcu 19-latka znalazła nowego trenera, o czym kilka godzin temu poinformowały media.

Został nim Pere Riba, a więc były hiszpański zawodnik. Najwyżej w rankingu ATP był sklasyfikowany na 65. miejscu (16 maja 2011 roku). Po zakończeniu kariery zajął się szkoleniem. Był trenerem m.in. 24. rakiety świata, Qinwen Zheng - ich drogi rozeszły się kilka tygodni temu. W jego miejsce Chinka zatrudniła Wima Fissette.

Nieudany początek sezonu na trawie dla Coco Gauff

Choć Gauff nie potwierdziła oficjalnie doniesień mediów, to te wskazują, że Amerykanka już od kilku dni trenuje pod okiem Riby. Debiut Hiszpana w obozie młodej tenisistki zaplanowano na mecz I rundy w WTA 500 w Eastbourne, w którym Gauff zmierzy się z Bernardą Perą (27. WTA). Będzie to drugi turniej Amerykanki na trawie w tym sezonie. Wcześniej wystąpiła w WTA 500 w Berlinie, ale już w 1/8 finału została całkowicie rozbita 4:6, 0:6 przez Jekatieriną Aleksandrową (22. WTA). Impreza w Eastbourne będzie dla Gauff ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym Wimbledonem.