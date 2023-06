"Zgadnijcie, ile z nich jest moich". Aryna Sabalenka mierzy się z Novakiem Djokoviciem

Jedna z najlepszych zawodniczek świata, Białorusinka Aryna Sabalenka (2. WTA) na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcie, na którym jest z genialnym tenisistą, obecnie liderem rankingu ATP - Serbem Novakiem Djokoviciem. Oboje wyglądają na zadowolonych i są uśmiechnięci.

Aryna Sabalenka nie kryje radości. Pokazała 24 Wielkie Szlemy na jednym zdjęciu

Aryna Sabalenka pod zdjęciem dała krótki opis. - 24 Wielkie Szlemy na jednym zdjęciu. Zgadnijcie ile z nich jest moich - napisała Białorusinka i dodała uśmiechniętą buźkę.

Z 24 wygranych turniejów wielkoszlemowych, aż 23 należy bowiem do Novaka Djokovicia. Serb aż dziesięć razy zwyciężał w Australian Open, trzy razy w Roland Garros, siedem razy w Wimbledonie i trzykrotnie w US Open. Dzięki temu 36-letni Novak Djoković jest zawodnikiem, który ma najwięcej triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Teraz to właśnie on jest zdecydowanym faworytem do wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - Wimbledonu.

25-letnia Aryna Sabalenka tylko raz triumfowała w turnieju wielkoszlemowym. Była najlepsza w tegorocznym Australian Open. Oprócz tego Białorusinka cztery razy była w półfinale najważniejszych turniejów (Roland Garros 2023, Wimbledon 2021 i US Open 2021 i 2022). Sabalenka, podobnie jak Djoković, też jest jedną z głównych faworytek do wygrania Wimbledonu.

Turniej rozgrywany w Londynie rozpocznie się w poniedziałek, 3 lipca i potrwa do 16 lipca. Tytułu sprzed roku bronić będą Djoković oraz Jelena Rybakina (Kazachstan).