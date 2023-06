"Jedyny, który mógłby pokonać Djokovicia" ma problem. Zdąży na Wimbledon?

Nick Kyrgios (31. ATP) rozpoczął tegoroczny sezon dopiero podczas niedawnego turnieju ATP 250 w Stuttgarcie. Wszystko za sprawą dochodzenia do zdrowia po operacji usunięcia torbieli łąkotki w lewym kolanie, której poddał się w grudniu ubiegłego roku. Powrót Australijczyka nie był jednak udany, a jego udział w turnieju zakończył się już po pierwszym meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Kyrgios nie wystartuje w kolejnym turnieju. Czasu do Wimbledonu coraz mniej

Okazuje się, że Kyrgios w dalszym ciągu ma problemy z operowanym kolanem, co uniemożliwia mu grę na dobrym poziomie. Z tego względu wycofał się z rozgrywanego w ostatnich dniach turnieju ATP 500 w Halle. To nie koniec złych wiadomości dla kibiców 28-latka, który zrezygnował również ze startu w turnieju ATP 250 na Majorce, który rozpoczął się w dniu dzisiejszym.

- Jestem bardzo rozczarowany, że nie mogę rywalizować na Majorce. W tej chwili wciąż mam dużo do zrobienia z moim ciałem, a Wimbledon tuż za rogiem, mam nadzieję, że będę w stanie tam zagrać - stwierdził Australijczyk, cytowany przez agencję Reuters.

Opuszczenie kolejnego turnieju stawia pod ogromnym znakiem zapytania formę Kyrgiosa podczas Wimbledonu. 28-latek to finalista ubiegłorocznej edycji imprezy na londyńskich kortach. Jeszcze niedawno był przekonany, że tylko on może pokonać Novaka Djokovicia (1. WTA), z którym przegrał wtedy w decydującym starciu. - Jeśli to nie ja, to nikt nie może tego zrobić - stwierdził. Rzeczywistość może się jednak okazać dla niego bardzo bolesna.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Świątek będzie miała rywalkę. Zapowiada wielki powrót

Tegoroczny Wimbledon odbędzie się w dniach 3-16 lipca. W turnieju głównym zaprezentują się Iga Świątek (1. WTA), Magda Linette (20. WTA), Magdalena Fręch (72. WTA) oraz Hubert Hurkacz (17. ATP). Wywalczonego przed rokiem tytułu singlowego, oprócz Djokovicia, będzie broniła Kazaszka Jelena Rybakina (3. WTA).