Hubert Hurkacz broni tytułu w Halle. Kiedy gra? Gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po zmaganiach na kortach ceglanych przyszła pora na trawiaste, na których Hubert Hurkacz (17. ATP) czuje się zdecydowanie najlepiej. Podczas rozgrywanego na przełomie maja i czerwca Roland Garros najlepszy polski singlista odpadł w ćwierćfinale zawodów. Tuż po nich przyszedł czas na turniej w Stuttgarcie, już na kortach trawiastych. W półfinale imprezy Hurkacz przegrał z Niemcem Janem Lennardem Struffem (24. ATP) 6:3 3:6 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Rywalka Igi Świątek związała się z miliarderem. Już nie ukrywa wybranka

Hubert Hurkacz rozpoczyna turniej w Halle. Będzie bronił tytułu sprzed roku

Polski tenisista ma bardzo dobre wspomnienia związane z turniejem w Halle. Przed rokiem awansował do finału imprezy, w którym zmierzył się z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP). Hurkacz nie dał wtedy najmniejszych szans oponentowi, którego pokonał 6:1, 6:4.

Teraz Hurkacz rozpocznie turniej od meczu z Amerykaninem Christopher Eubanks (77. ATP). Obaj panowie nie spotkali się jeszcze na korcie. 27-latek do turnieju w Halle dostał po kwalifikacjach. Najlepszy występ w tym roku zaliczył podczas turnieju w Miami, gdzie odpadł dopiero w ćwierćfinale, ulegając wyżej wspomnianego Miedwiediewowi 3:6, 5:7.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Trener Świątek mówi o szansach na Wimbledonie. Na to wszyscy liczymy

O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Kiedy mecz w Halle? Transmisja na żywo, stream online

Spotkanie Huberta Hurkacza z Christopherem Eubanksem zaplanowano na wtorek 20 czerwca. Mecz rozpocznie się około godziny 17:30. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra, a w Internecie będzie można go oglądać na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.