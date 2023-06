Szczęka opada. Tak wygląda letnia rezydencja Lewandowskich. Pałac za 10 milionów

Za Robertem Lewandowskim niezwykle udany sezon w Hiszpanii. Po wymarzonym transferze do FC Barcelony wywalczył z nią mistrzostwo, a sam został królem strzelców całej ligi. W piątek rozegrał 45 minut w towarzyskim meczu z Niemcami, a już we wtorek wyprowadzi naszą kadrę jako kapitan na mecz eliminacji do mistrzostw Europy. Początek starcia z Mołdawią o 20:45.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: "Zgadzam się, jak najbardziej"

Robert Lewandowski ma piękną rezydencję na Mazurach. Prawdziwy pałac!

Kapitan reprezentacji Polski wraz z żoną Anną Lewandowską mogą pochwalić się kilkoma ekskluzywnymi posiadłościami, w których spędzają swoje wolne chwile. Oprócz domu w Barcelonie, rezydencji w Monachium oraz luksusowego apartamentu w Warszawie są także właścicielami letniej posiadłości na... Warmii i Mazurach. A konkretniej w miejscowości Stanclewo. Co ciekawe ta lokalizacja nie jest dziełem przypadku. Tam 16 lat temu państwo Lewandowscy się poznali.

Szczęsny dobrze pamięta. Przestrzega przed meczem. "Zagraliśmy beznadziejnie"

Ich letnia rezydencja to prawdziwy, dwupiętrowy pałac i to w całości z drewna. Jego budowa została ukończona w 2014 roku, a więc jeszcze przed narodzinami dzieci piłkarza. Powierzchnia wynosi około 300 metrów kwadratowych, a szacowany łączny koszt budynku to około 10 milionów złotych.

Incydent przed hotelem reprezentacji Polski. Ochroniarz zareagował bezwzględnie [WIDEO]

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W najbliższym sąsiedztwie tego pałacu znajdują się korty tenisowe oraz jezioro. Co ciekawe Lewandowscy mają prywatne wyjście nad wodę prosto z domu. Piłkarz jest zwolennikiem aktywnego wypoczynku, a jego żona uwielbia spędzać czas na pomoście. Często dzielą się zdjęciami z ich letniej posiadłości na swoich mediach społecznościowych.