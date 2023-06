Rywalka Igi Świątek związała się z miliarderem. Już nie ukrywa wybranka

Emma Raducanu dość niespodziewanie triumfowała podczas US Open 2021. Sukces sprawił, że przestała być już anonimową nastolatką i podpisała kilka wielomilionowych kontraktów z najbardziej znanymi firmami na świecie. I kiedy wydawało się, że jej kariera nabierze rozpędu, to w kolejnych miesiącach zanotowała spadek formy. Głównym powodem były liczne kontuzje. 20-latka przeżywa obecnie trudny okres na kortach - zdecydowanie więcej powodów do radości ma w życiu prywatnym.

Emma Raducanu pochwaliła się nowym chłopakiem. To syn amerykańskiego miliardera

Już od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się spekulacje na temat gorącego romansu Emmy Raducanu z Carlo Agostinellim - piłkarzem drużyny Stanford Cardinal Men's Soccer, a prywatnie synem włosko-amerykańskiego miliardera Roberta Agostenilliego, który w przeszłości był zainteresowany zakupem Liverpoolu. Kilka dni temu Brytyjka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z nowym partnerem.

Choć para oficjalnie nie potwierdziła związku, to media donoszą o ich kolejnych spotkaniach. Kilka dni temu paparazzi przyłapali tenisistkę w jednym z mieszkań syna miliardera. Posiadłość jest zlokalizowana w Kensington - wyceniono ją na ponad 2 mln euro. Agostinelli posiada też rezydencję w Paryżu.

Media spekulują również na temat poznania Raducanu z młodym miliarderem. Mówi się, że duży udział w rozkwicie ich miłości miała matka Agostinellego, Mathilde Favier. Kobieta jest szefową działu PR w Dior w Paryżu. Z kolei Brytyjka jest ambasadorką tej firmy, więc to w jej gmachach miało dojść do poznania pary.

O tym, że Raducanu spotyka się z młodym miliarderem, świadczą też zdjęcia siostry chłopaka, Heloise Agostinelli. Ta opublikowała na Instagramie fotografię z jednej z restauracji, na której pozuje z tenisistką. Dodatkowo post jednoznacznie skomentowała Favier: "to moja rodzina". Na zdjęcie zareagowała też Raducanu, dodając kilka serduszek.

Emma Raducanu walczy o powrót do zdrowia

Obecnie Brytyjka przechodzi rehabilitację po operacjach obu nadgarstków i kostki. Tenisistka jest rozbita i znalazła się na "zakręcie" kariery, o czym świadczą jej słowa w "The Sunday Times". - Czasami myślę, że żałuję, że wygrałam US Open - wyznała Raducanu w kontekście tego, co spotkało ją po tym triumfie. Twierdzi, że sukces wręcz zahamował, a nie rozwinął jej karierę, choć dał on jej też niezapomniane chwile.