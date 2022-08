Kłopoty, kłopoty Rafaela Nadala. 10 milionów dolarów. Zapłaci?

Jak twierdzi portal ole.com.ar Lisandro Borges podpisał umowę z Rafaelem Nadal oraz jego agentem Carlosem Costą dotyczącą tournee po Ameryce Południowej, gdzie miał kilkukrotnie pojawić się na kortach.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek ciężko trenuje. Oto dowód

Simona Halep nagle zeszła z kortu i poddała mecz

Rafael Nadal nie wywiązał się z umowy i zapłaci odszkodowanie? Poważne oskarżenia

Trasa miała zakładać rozegranie meczów pokazowych w Argentynie, Meksyku i Ekwadorze. Wydarzenia były pomysłem obozu tenisisty, a za ich organizację odpowiadał Lisandro Borges. Argentyńczyk twierdzi jednak, że do nich nie doszło, a co więcej agent Nadala zachował się niewłaściwie.

Costa bowiem porozumiał się z innym promotorem i wraz z nim zorganizowano kolejny mecz pokazowy z udziałem Nadala, który ma odbyć się w listopadzie w Argentynie. Borges twierdzi, że nie miał udziału w jego organizacji, a wcześniej podjął już sporo kroków, aby dokończyć zobowiązania wynikające z pierwszego kontraktu. Argentyńczyk czuje się oszukany i zamierza dochodzić swojej racji w sądzie. Jeżeli nie dojdzie do żadnych negocjacji, to będzie oczekiwał 10 milionów dolarów odszkodowania.

Obóz Nadala ma natomiast stać na stanowisku, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a jego prawnicy nie widzą podstaw do roszczeń. - Rafael Nadal to najlepszy tenisista na świecie, ale jego agent to łajdak - grzmi Borges.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Gauff popatrzyła na triumfującą Świątek i ostrzega: Chcę być następna

Rafael Nadal to jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii. Na swoim koncie ma 22 wygrane w turniejach wielkoszlemowych, a w tym udało mu się wygrać Australian Open oraz Rolanda Garrosa. Obecnie zajmuje 3. miejsce w rankingu ATP.