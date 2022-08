Dramat Simony Halep. Nagle zeszła z kortu i poddała mecz

W ostatnich tygodniach Simona Halep spisywała się coraz lepiej, dotarła nawet do półfinału Wimbledonu (po drodze pokonała m.in. Magdalenę Fręch). Turniej w Waszyngtonie miał być dla niej jednym z etapów przygotowań do tegorocznej edycji US Open, która startuje już 29 sierpnia.

Simona Halep poddała mecz z Anną Kalinską

Na początek zmagań rumuńska tenisistka wygrała 6:3, 7:5 ze 123. w rankingu WTA Hiszpanką Cristiną Bucsą. Drugiego spotkania nie będzie jednak dobrze wspominać, nie tylko ze względu na sam jego przebieg, ale także powód, dla którego postanowiła skreczować.

W pierwszym secie rozstawiona z trójką Halep kilkukrotnie dała się zaskoczyć Annie Kalinskiej i choć potrafiła wrócić do gry z wyniku 0:4 do 5:5, ostatecznie Rosjanka wygrała 7:5. Sporo wskazywało na to, że w drugim secie Rumunka ponownie będzie w stanie powalczyć, a nawet zdominować niżej notowaną przeciwniczkę.

Po przegraniu dwóch pierwszych gemów, Simona Halep poprosiła na kort fizjoterapeutę. Po krótkiej rozmowie Rumunka postanowiła poddać mecz, nie będąc gotową do dalszej rywalizacji z Rosjanką. Kalinska wydawała się być zaskoczona takim obrotem spraw.

Ponowny atak paniki Simony Halep?

Póki co nie podano oficjalnej przyczyny, dla której Rumunka postanowiła poddać mecz. Zagraniczne media zwracają uwagę, że w Waszyngtonie panują obecnie upały. W czasie meczów temperatura często sięga 35 stopni Celsjusza. Obrazki z meczu z Kalinską przywołały jednak wspomnienia z Roland Garros. W meczu drugiej rundy z Zheng Qinwen Halep początkowo radziła sobie bardzo dobrze, ale potem nagle stanęła i wyraźnie przegrała 6:2, 2:6, 1:6.

- Cóż, to było niespodziewane, miałam po prostu atak paniki. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, bo nie przytrafia mi się to za często. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało, ponieważ prowadziłam i grałam dobrze - mówiła po meczu.

Przed startem US Open Rumunka planuje zagrać w Toronto i Cincinnati. Póki co nie ma żadnych sygnałów, aby Simona Halep opuściła dwa kolejne turnieje.