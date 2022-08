Cori Gauff spojrzała na Igę Świątek i wyznaje: Zrozumiałam

Iga Świątek (1. WTA) niemal całkowicie zdominowała kobiecy tenis. Polka nie miała sobie równych w sześciu turniejach z rzędu. Triumfowała kolejno w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i Roland Garros. To właśnie w ostatnim z wspomnianych turniejów 21-latka sięgnęła po drugi tytuł wielkoszlemowy w karierze. W finale French Open liderka rankingu WTA pokonała 18-letnią Cori Gauff (11. WTA) 6:3, 6:1.

Świątek zmoblizowała Cori Gauff do cięższej pracy. "Chce tych trofeów jeszcze bardziej"

Kilka dni temu Amerykanka wróciła do wydarzeń z finałowego spotkania tegorocznego Roland Garros. Gauff przyznała w wywiadzie dla WTA, że widok unoszącej trofeum Polki utkwił jej w pamięci i zmobilizował ją do jeszcze cięższej pracy.

- Na ceremonii dekoracji poczułam się jeszcze bardziej głodna zwycięstw. Oczywiście kocham Igę, ale kiedy patrzyłam, jak podnosi trofeum, powiedziałam sobie, że chce wykorzystać ten moment. Wyobraziłam sobie, że to ja jestem na jej miejscu. Ta wizualizacja sprawiła, że chce pracować jeszcze ciężej, by być następną tenisistką, która uniesie ten puchar - powiedziała Gauff i dodała: - Choć ten widok mnie uspokoił i rozluźnił, to jednocześnie poczułam, że chce tych trofeów jeszcze bardziej. Przed meczem finałowym myślałam, że nie mogę już bardziej pragnąć zwycięstwa. Ale myliłam się. Dopiero po zobaczeniu Świątek zrozumiałam, że chce tej wygranej jeszcze bardziej.

Do ponownego starcia obu tenisistek może dojść już podczas najbliższego turnieju wielkoszlemowego US Open. Impreza rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 11 września. Jednak jeszcze przed zmaganiami na nowojorskich kortach 21-letnia Polka weźmie udział w dwóch turniejach. Pierwszym będzie Canadian Open, który wystartuje już za cztery dni. Światek zobaczymy także w stanie Ohio podczas WTA 1000 w Cincinnati. Ta impreza rozpocznie się 13 sierpnia.