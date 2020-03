eldorius 28 minut temu Oceniono 1 raz 1

Brawo Jurek !!! Jerzy Janowicz zrobił dzisiaj wszystko,na co było go stać. Najwyraźniej wczorajszy mecz kosztował go zbyt wiele "substancji" fizycznej. Nie miał siły by dobiec do piłek, chodził z trudem i miał nawet problem ze staniem. W gemach przeciwnika, nawet krótkie przerwy wykorzystywał na odpoczynek w pozycji kucznej. Serwował o ok. 30 - 40 km/h wolniej (słabiej) niż w poprzednich meczach. Miejmy nadzieję,że te oznaki wyczerpania to tylko kwestia kondycji fizycznej (np.zakwasy) ,a nie jakaś dolegliwość stawowo - mięśniowa natury chorobowej. Kondycję można odbudować i wrócić do jeszcze lepszego grania. Gdyby Jerzy był w stanie zagrać tak ,jak wczoraj, Gulbis nie miałby najmniejszych szans. Jerzy pokazał w tym meczu bardzo wiele ambicji,bo widać było,że słania się na nogach. (jak biegacze po maratonie)