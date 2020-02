Duży sukces Jerzego Janowicza! Polak w styczniu wrócił do gry po ponad dwóch latach przerwy, a teraz awansował do pierwszego finału! Janowicz świetnie sobie radzi we francuskim Pau, gdzie nie stracił jeszcze ani jednego gema serwisowego w całym turnieju.

REKLAMA

Wideo pochodzi z serwisu VOD

Zobacz wideo

Janowicz w finale

W półfinale łodzianin rywalizował z Jirim Vesely'm. Czech jest sklasyfikowany o prawie 1000 pozycji wyżej od Polaka w rankingu ATP. Janowicz to obecnie 1039. tenisista świata, a Vesely 71. Na korcie nie było tego widać. W pierwszym secie Janowicz przełamał raz przeciwnika i wygrał partię 6:4. W drugim secie okazał się gorszy po tie-breaku, ale w trzecim secie wygrał decydującą rozgrywkę tie-breakową.

Dzięki temu zwycięstwu Janowicz awansował do niedzielnego finału, w którym zmierzy się z Łotyszem Ernestsem Gulbisem (220. ATP). Ten pokonał w półfinale Rosjanina Tejmuraza Gabaszwiliego (277. ATP) 6:3, 6:7, 6:1. W rankingu "live" Janowicz jest już 461. Jeśli ogra Gulbisa, będzie jeszcze wyżej.