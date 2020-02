Janowicz w ćwierćfinale challengera! Największy sukces od czasu powrotu

Jerzy Janowicz pokonał Włocha Lorenzo Giustino 6:4, 6:7(5), 6:3 i awansował do ćwierćfinału challengera w Pau. Polak zdobył we Francji już 18 punktów do rankingu ATP, dzięki którym mocno poprawi pozycję w rankingu ATP.

CEZARY ASZKIEŁOWICZ

