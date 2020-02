jobrave godzinę temu Oceniono 5 razy 3

BrawoJurek! Obejrzalem wszystkie mecze w tym turnieju. Jerzynie do poznania - spokojny, wyluzowany, dojrzały nie tylko w zachowaniu, ale i w grze. A grał bardzo dobrze i bez specjalnego wysiłku, mądrze taktycznie. Być może to, że został ojcem, tak go zmieniło. Jeśli wszystko pójdzie, jak należy, to może niebawem zobaczymy go w pierwszej setce, a później... kto wie, kto wie...