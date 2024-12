Oscar Pistorius znalazł nową miłość. Poprzednią zastrzelił

Oscar Pistorius przez lata był ikoną światowego sportu. Choć poruszał się dzięki protezom, był w stanie jak równy z równym rywalizować ze zdrowymi sportowcami w biegu na 400 m. Ogromne sukcesy odnosił także na igrzyskach paralimpijskich, z których w sumie przywiózł sześć złotych medali. W 2013 r. pasmo wspaniałych sukcesów przysłoniła jednak absolutnie bulwersująca historia. 14 lutego Pistorius został zatrzymany i oskarżony o zabójstwo swojej dziewczyny Reevy Steenkamp. Biegacz zastrzelił 29-letnią wówczas modelkę w swoim domu w Pretorii. Choć nie przyznał się do winy i tłumaczył, że wziął ją za włamywacza, ostatecznie w 2017 r. został skazany prawomocnym wyrokiem na 15 lat więzienia. Wyszedł jednak po 11.

Media: Pistorius znalazł nową miłość. Nie minął nawet rok od wyjścia na wolność

Miało to miejsce 5 stycznia tego roku w ramach tzw. warunkowego zwolnienia. Od tamtej pory Pistorius przebywał w rezydencji swojego wuja w Pretorii i unikał pokazywania się publicznie, gdyż to mogłoby sprawdzić na niego niebezpieczeństwo ze strony ludzi z półświatka i przyjaciół ojca swojej ofiary Barry'ego Steenkampa. Mimo to, jak ustaliły media z RPA, znalazł sobie nową dziewczynę.

Portal Cape Town Etc poinformował, że po kilku miesiącach od wyjścia na wolność, 39-latek związał się z 33-letnią Ritą Greyling. Kobieta na co dzień jest konsultantką ds. zarządzania biznesem i pochodzi z miasta Wakkerstroom. - Jest uderzająco podobna do jego zmarłej byłej dziewczyny - zauważa z kolei thesouthafrican.com.

Kim jest nowa dziewczyna Pistoriusa? Znają się od lat

Para swoją relację utrzymywała w tajemnicy. Zdaniem mediów oboje znają się od wielu lat. Rodzina Greyling zamieszana była w przeszłości w inną głośną sprawę kryminalną. W 2022 r. podczas wieczoru kawalerskiego brata Rity - Ghiniego w tajemniczych okolicznościach utonął mężczyzna, o czym szeroko rozpisywała się południoafrykańska prasa. Dokładne okoliczności tragedii nadal nie zostały odkryte.

Portal Netwerk24 zauważa, że Pistorius od czasu wyjścia z więzienia próbuje zmienić swoje życie i unika rozgłosu. - Próbuje odbudować swoje życie w dyskretny sposób, unika barów, restauracji i ogółu społeczeństwa, stara się pozostać niezauważony - czytamy. Również Rita Greyling stara się mocno chronić prywatność, dlatego zablokowała swoje profile w mediach społecznościowych.