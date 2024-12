Znakomite wieści ws. Świątek i Hurkacza

To była jedna z bardziej zaskakujących decyzji dotyczących reprezentacji Polski w ostatnim czasie. Dawid Celt to "etatowy" kapitan polskiej kadry. Pełnił tę rolę choćby podczas niedawnego Billie Jean King Cup, w którym Polki dotarły do półfinału. Wiele osób spodziewało się, że podczas odbywającego się od 27 grudnia do 5 stycznia United Cup w Perth oraz Sydney w Australii, nie będzie inaczej. Szczególnie że Celt był kapitanem podczas tegorocznej edycji wraz z Tomaszem Wiktorowskim.

Nowa wersja Hurkacza nadchodzi?

A jednak w Australii nie zobaczymy nie tylko Wiktorowskiego (co akurat wydawało się oczywiste po rozstaniu ze Świątek), ale Celta też. Szkoleniowiec sam poinformował o tym w podcaście "Break Point". Ruszyła fala spekulacji, kto może go zastąpić i ostatecznie wybór padł na Mateusza Terczyńskiego. Dość niespodziewanie, bo wcześniej Terczyński był "tylko" sparingpartnerem Huberta Hurkacza (oczywiście pozostaje w tej roli).

Teraz Terczyński zabrał głos nt. występu Polaków w United Cup. W programie "halo tu polsat" (pisownia oryginalna) powiedział m.in. jak obecnie sprawuje się Hubert Hurkacz, którego forma po zmianie szkoleniowca oraz kontuzjach w poprzednim sezonie, wydaje się sporą zagadką.

- Szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony, bo jesteśmy w czwartym tygodniu treningów. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Mamy bardzo intensywne treningi. Trenujemy około 3-4 godziny tenisa dziennie, potem fitness. Na razie odpukać wszystko wygląda świetnie, więc wygląda na to, że Hubert będzie w pełnej dyspozycji w Sydney - powiedział Terczyński, cytowany przez konto "Z Kortu" na portalu X.

Cel jest jasny. Kapitan nie ukrywa

Kapitan polskiej kadry ujawnił też, jakie są cele Polaków na australijską rywalizację, a także czy ma stały kontakt z teamem Świątek. - Oczywiście musimy się skupić na każdym z meczów. Na początku z Norwegią, potem z Czechami. Jeżeli spełnimy wszystkie wymagania, jeśli chodzi o przygotowanie, taktykę, o energię, czyli te rzeczy, które możemy kontrolować, to myślę, że na pewno mamy szansę na bardzo dobry wynik. Cała drużyna jest w kontakcie. Musimy się kontaktować, bo każdy ma jakieś prośby. Ja muszę się kontaktować z dyrektorem turnieju, oni chcą z nami współpracować, byśmy mieli jak najlepsze warunki do przygotowań - zapewnił kapitan.

United Cup rusza 27 grudnia 2024 roku (piątek). Polska trafiła do grupy B z Czechami oraz Norwegią, a pierwszy mecz ze Skandynawami rozegramy w poniedziałek 30 grudnia. Na każdy pojedynek składają się dwa mecze indywidualne oraz mikst. Wiemy już teraz, że w polsko-norweskim starciu Iga Świątek zmierzy się z Malene Helgo, a Hubert Hurkacz z Casperem Ruudem. Skład debla nie jest jeszcze znany.

Z każdej z sześciu grup do ćwierćfinału awansuje zwycięzca, a także najlepsza drużyna z drugich miejsc z grup rywalizujących w jednym mieście. Polacy grają w Sydney, podobnie jak grupa D (Włochy, Francja i Szwajcaria) oraz grupa F (Wielka Brytania, Australia, Argentyna).