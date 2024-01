Tą zbrodnią żył cały świat. Sprawca wyszedł z więzienia

W 2013 roku Oscar Pistorius zastrzelił własną dziewczynę, a następnie sugerował w sądzie, że pomylił ją z włamywaczem. Wymiar sprawiedliwości nie dał wiary jego słowom. Pierwotnie skazał go na pięć, następnie sześć, a w 2017 roku na 15 lat więzienia. Odliczył jednak 19 miesięcy, które oskarżony spędził w więzieniu po pierwszym wyroku, w związku z tym łączna kara wyniosła 13,5 roku. Ostatecznie wyszedł z więzienia niespełna 11 lat po zabiciu Reevy Steenkamp.

W marcu ubiegłego roku Pistorius starał się o warunkowe zwolnienie i na drugim posiedzeniu komisja wydawała pozwolenie w tej sprawie. I tak w piątek 5 stycznia Oscar Pistorius ponownie znalazł się na wolności.

Oscar Pistorius ukrywa się w rezydencji wuja. Czeka go terapia i prace społeczne

Według mediów 37-letni dziś paralekkoatleta przebywa aktualnie w rezydencji swojego wuja w Pretorii, która wyceniana jest na dwa miliony funtów. "The Sun" podkreślił, że zostały wzmocnione jej zabezpieczenia w obawie przed zagrożeniami czyhającymi na Pistoriusa. Żeby zapewnić siostrzeńcowi bezpieczeństwo, w rezydencji zatrudnieni zostali uzbrojeni strażnicy z psami bojowymi. Do tego postawiony został drut kolczasty i płot pod napięciem.

Jego zwolnienie warunkowe potrwa do grudnia 2029 roku i wiąże się z kilkoma zasadami. Przede wszystkim Pistorius musi udać się na terapię z powodu swojego gniewu i agresji. Czekają go także prace społeczne. Policja ostrzegła go jednak, że po uwolnieniu już na zawsze będzie celem ludzi ze świata podziemnego i przyjaciół ojca swojej ofiary Barry'ego Steenkampa.

- Czy Reeva doczekała się sprawiedliwości? Czy Oscar odsiedział wystarczająco dużo czasu w więzieniu? Nie będzie żadnej sprawiedliwości, jeśli twoja ukochana osoba nie może wrócić. Nic nie przewróci Reevy do nas. My, którzy zostaliśmy, mamy wyrok dożywocia - powiedziała w oświadczeniu matka zamordowanej, June Steenkamp.

Pistorius w trakcie sportowej kariery odniósł sporo sukcesów. Zdobył m.in. osiem medali na igrzyskach paraolimpijskich, a dodatkowo wywalczył dwa srebrne medale na mistrzostwach Afryki. Startował w zawodach w węglowych protezach, ponieważ niedługo po urodzeniu amputowano mu obie nogi poniżej kolan z powodu problemów genetycznych.