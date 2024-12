Mamy kolejny medal na MŚ! Brawo, brawo. Padł rekord świata

Katarzyna Wasick po raz trzeci w karierze z pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie wróci z medalem. W 2021 r. w Abu Zabi sięgnęła po brąz na 50 m stylem dowolnym. Rok później z Melbourne przywiozła srebro. W tę niedzielę ów dorobek powiększyła o kolejny brąz.

Katarzyna Wasick z medalem mistrzostw świata. Amerykanka z rekordem

Do finału zmagań rozgrywanych w Budapeszcie Wasick awansowała z trzecim czasem, dlatego śmiało była stawiana w roli jednej z faworytek do podium. Oczekiwań kibiców nie zawiodła. Już po pierwszej części dystansu była na trzeciej pozycji. Nie oddała jej do samego końca. Finiszowała z czasem 23.37 s. Nad czwartą Evą Okaro z Wielkiej Brytanii miała 0,29 s przewagi.

Lepsze od Polki okazały się jedynie dwie Amerykanki. Najszybciej dystans 50 m przepłynęła Gretchen Walsh. Multimedalistka olimpijska z Paryża uzyskała czas 22.83 s i tym samym o 0,04 s poprawiła własny rekord świata, który ustanowiła w półfinale. Srebrny medal przypadł jej rodaczce Kate Douglass, której rezultat to 23.05 s.

Dla Polski jest to już piąty medal tegorocznych mistrzostw. Wszystkie są koloru brązowego. Oprócz Wasick zdobywali je Kacper Stokowski (100 m stylem grzbietowym), Krzysztof Chmielewski (200 m stylem motylkowym), męska sztafeta 4x100 m stylem dowolnym w składzie: Kamil Sieradzki, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk, Kacper Stokowski i Piotr Ludwiczak, a także sztafeta mieszana 4x50 m stylem dowolnym w składzie: Piotr Ludwiczak, Kamil Sieradzki, Kornelia Fiedkiewicz, Katarzyna Wasick (22,90). Impreza kończy się w niedzielę 15 grudnia.