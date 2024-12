13 lat trzymali to w tajemnicy. Prawda o Morgensternie wyszła na jaw

Rekordowy skok Ryoyu Kobayashiego w pobliżu islandzkiej miejscowości Akureyri zmienił skoki narciarskie. Lata temu to Thomas Morgenstern mógł zostać bohaterem i rekordzistą świata. Specjalny projekt mamuta dla Austriaka miał mu umożliwić bardzo daleki lot, nawet na odległość 400 metrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawdziwa historia "Bestii z Hinterzarten". Odwiedziliśmy miasto Stefana Horngachera

Tu mógł paść rekord wszech czasów w skokach. Ujawniono zdjęcia

TVP Sport i niemieckojęzyczna redakcja skisprungschanzen.com dotarły do zdjęć mamuta K300. Potwierdzają one, że faktycznie taka skocznia powstała u podnóży szczytu Grossglockner, najwyższego w Austrii (3798 m n.p.m.). Zaprojektował ją Bernhard Rupitsch - ten sam, który był odpowiedzialny za mamuta na Islandii, na którym Kobayashi przeszedł do historii.

Na austriackim, specjalnym mamucie rekord świata miał bić w 2011 r. Thomas Morgenstern. W tym samym roku wygrał Puchar Świata. Lokalizację wybrał jego agent. W ciemno można było zakładać, że Austriak skoczy powyżej 300 metrów - wszak to był punkt konstrukcyjny skoczni. Rupitsch miał zapisane na swoim laptopie wszelkie dane dotyczące skoczni. Najazd miał długość 160 metrów, ale mógł zostać wydłużony. Imponował kąt nachylenia zeskoku - 42 stopnie. Według relacji TVP Sport taki sam kąt był zarówno na 200. metrze, jak i w okolicach 400. metra. To oznaczało, że 13 lat temu na specjalnej skoczni dało się polecieć naprawdę daleko.

Mamut był gotowy, Morgenstern miał być podekscytowany i chętny do latania, ale do wielkiego bicia rekordu ostatecznie nie doszło. Próbę zablokował austriacki związek narciarski. Odeszła ona w niepamięć, obrosła w różne legendy.

- On tu jednak często przyjeżdżał. Pytał, interesował się. To w końcu był jego projekt: skoczyć na ponad 300 m. Odkąd zapalił się pomysł, dużo razem konsultowaliśmy. W końcu, gdy pod koniec marca byliśmy gotowi z całą infrastrukturą, daliśmy znać Ediemu Federerowi (menedżerowi Morgensterna – red.) i reszcie: "Przyjedźcie, jest pogoda". Nie doszło do tego - opowiedział Rupitsch w rozmowie z TVP Sport.

Zobacz też: A jednak! Adam Nawałka wkracza do akcji. Będzie spotkanie z Probierzem

Zebraną wiedzę Rupitsch wykorzystał do zaprojektowania skoczni dla Kobayashiego. Tego projektu już nikt nie zablokował. "O mamucie z 2011 roku nie mówi, że żałuje. Śmieje się, że może warto było czekać na Ryoyu, bo dla niego lepiej wypieszczono jej wygląd" - czytamy.

Rekord życiowy Thomasa Morgensterna to 232 metry z Planicy z 2011 r. Karierę skoczka narciarskiego zakończył we wrześniu 2014 r., nieco ponad miesiąc przed 28. urodzinami.