A jednak! Adam Nawałka wkracza do akcji. Będzie spotkanie z Probierzem

Szybkie odpadnięcie z Euro 2024, spadek do Dywizji B w Lidze Narodów, mnóstwo zmian w składzie, przy braku jasnego pomysłu na grę. Za nami kolejny trudny rok z reprezentacją Polski. Może nie aż tak trudny, jak 2023, gdy pod wodzą Fernando Santosa nie potrafiliśmy wygrać nawet z Mołdawią. Jednak Michał Probierz jak dotąd nie spisuje się w roli selekcjonera tak dobrze, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli.

Kolejni próbują, kolejnym się nie powodzi

Nasza kadra od lat nie ma selekcjonera, do którego podchodzilibyśmy z pełnym zaufaniem. Jerzy Brzęczek awansował na Euro 2020, ale było mnóstwo zastrzeżeń co do stylu gry. Paulo Sousa uciekł, zawalając przy okazji wspomniane Euro. Czesław Michniewicz zraził do siebie brzydką grą oraz aferą premiową przy okazji mundialu w Katarze. Za to Fernando Santos sprawiał wrażenie, że mu nie zależy, a kadra grała słabo i notowała fatalne wyniki.

Ostatnim selekcjonerem, na którego kadrę można było patrzeć z dumą, był Adam Nawałka. Oczywiście głównie przy okazji Euro 2016, gdzie byliśmy krok od półfinału. Po zakończeniu pracy z kadrą w 2018 roku Nawałka nie wrócił na stałe do pracy klubowej, miał jedynie nieudany epizod w Lechu Poznań. Zabiera za to głos jako ekspert. Teraz w rozmowie z "Super Expressem", były selekcjoner ocenił m.in. wyniki losowania eliminacji do mundialu 2026.

Nawałka ocenił losowanie eliminacji

- Powiedziałbym, że nie tylko dobre, ale bardzo dobre. Los się uśmiechnął i był bardzo łaskawy dla nas jeśli chodzi o rywali z pozostałych trzech koszyków, bo można było trafić dużo gorzej. Tacy rywale dają nam szansę na zajęcie przynajmniej drugiego miejsca. Choć osobiście nie przykładałem wagi do losowań, bo to, co przynosił los, trzeba było wykorzystać poprzez perfekcyjne przygotowania strategii na mecz - powiedział Nawałka.

Trener nie był skory do oceny roku naszej kadry oraz wyborów Michała Probierza. Ujawnił jednak, co jego zdaniem jest kluczowe przy prowadzeniu reprezentacji, a także, że ma w planach spotkać się z obecnym selekcjonerem.

Nawałka spotka się z Probierzem. Wskazuje, co musi umieć dobry selekcjoner

- Powtarzałem od samego początku, tzn. od objęcia drużyny przez Paulo Sousę i później kolejnych selekcjonerów, że mamy zawodników odpowiedniej klasy, ale trzeba dokonywać trafnych wyborów, a oprócz tego selekcjoner musi zawsze coś "wyczarować". Nieoczywistego piłkarza, jak również skuteczną taktykę gry. Wszystko wymaga bardzo dużej pracy i odnalezienia się w roli selekcjonera, bo to jest zupełnie inna bajka niż praca w klubie czy reprezentacji młodzieżowej. Wierzę, że Michał doszedł do takiego punktu, że jego decyzje będą trafne - stwiedził Nawałka.

- Umawialiśmy się już wcześniej na rozmowę przy kawie. Z przyjemnością spotkam się z Michałem i porozmawiam. Podzielę się moją wiedzą co do drużyny i strategii prowadzenia zespołu, i będę trzymał za nią kciuki - zapowiedział były selekcjoner.