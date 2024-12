Czterech w konkursie, jedna dyskwalifikacja. Oto wyniki Polaków w Ruce

Rywalizacja w fińskiej Ruce miała rozpocząć się już w piątek. Niestety ze względu na porywisty wiatr zarówno trening oraz kwalifikacje, jak i główny konkurs odbyły się w sobotę. Po pierwszej serii na czwartym miejscu plasował się Aleksander Zniszczoł, który skoczył 135,5 metra. Niestety w drugiej nie poszło mu już tak dobrze. Ostatecznie zakończył zmagania na 13. pozycji, będąc najlepszym ze wszystkich Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek mogła mieć złamaną karierę! Oto, co jej groziło. Niebywałe [To jest Sport.pl]

Kwalifikacje do drugiego konkursu w Ruce. Jak skakali Polacy?

W serii finałowej z grona naszych reprezentantów oglądaliśmy jeszcze tylko Kamila Stocha. Legendarny skoczek uplasował się na 27. pozycji. Cały konkurs wygrał 34-letni Pius Paschke, który odniósł trzecie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w karierze i drugie w tym sezonie. W niedzielę przyszedł czas na kolejne zmagania w Ruce.

Około godz. 13:45 rozpoczęły się kwalifikacje. O awans do głównego konkursu udział brało pięciu naszych reprezentantów: Jakub Wolny (nr 17), Dawid Kubacki (nr 26), Kamil Stoch (nr 27), Paweł Wąsek (nr 39) oraz Aleksander Zniszczoł (nr 41).

Jako pierwszy na belce startowej pojawił się Jakub Wolny, który doleciał do 105,5 metra. "Jest awans do konkursu, ale to jedyna dobra wiadomość" - pisał w relacji na żywo Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Tymczasem kilka minut później Polak został... zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon!

Następnie Dawid Kubacki skoczył 123,5 metra, a tuż po nim Kamil Stoch osiągnął 112 metrów. Obaj nasi reprezentanci zapewnili sobie miejsce w głównym konkursie. Podobnie jak Wąsek i Zniszczoł, którzy lądowali kolejno na 133. i 129,5. metrze. Tym samym do niedzielnego konkursu zakwalifikowało się czterech z pięciu reprezentantów Polski. Kwalifikacje wygrał Pius Paschke. Lider PŚ triumfował z wynikiem 144,5 metra. Konkurs rozpocznie się około godz. 15:15.

Oto wyniki Polaków w niedzielnych kwalifikacjach w Ruce: