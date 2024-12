Klamka zapadła. Oto ostateczna decyzja ws. Pucharu Świata w Wiśle

Po premierowym weekendzie nowego sezonu Pucharu Świata skoczkowie rywalizują teraz w fińskiej Ruce, gdzie w niedzielę odbędzie się jeden konkurs indywidualny. W sobotę triumfował Niemiec Pius Paschke, a najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który spadł z czwartego na trzynaste miejsce. Aktualnie Paschke jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po dwóch wygranych konkursach. "Tak, jak w pierwszych trzech konkursach tej zimy, Zniszczoł sezonu nie rozpoczynał jeszcze nigdy, ale przydałoby się już cieszyć z jeszcze lepszych rezultatów" - napisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

W kolejny weekend zawody Pucharu Świata przeniosą się do Wisły, gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne. Do tej pory nie było jednak wiadomo, w jakiej formie skoczkowie będą rywalizować o kolejne punkty. W związku z tym, że pojawiały się problemy z przygotowaniem obiektu, to Polski Związek Narciarski wraz z organizatorami brał poważnie pod uwagę przeprowadzenie zawodów w tzw. warunkach hybrydowych, tj. na torach lodowych oraz igielicie.

- Wystarczyłoby 350 metrów sześciennych śniegu przy maszynie, która funkcjonowałaby bez zarzutu. Nie będę ukrywał. Jest źle. Zrobimy jednak wszystko, żeby obiekt był gotowy. Wiele nam rujnują te ciągłe opady - przekazał nam Andrzej Wąsowicz, działacz zarządzający organizacją zawodów i przygotowaniem skoczni, w rozmowie z Jakubem Balcerskim. Mimo tych słów Wąsowicz przekonywał, że zawody w Wiśle nie są zagrożone i będą przeprowadzone nawet za wszelką cenę.

Najpóźniej w poniedziałek organizatorzy PŚ w Wiśle musieli poinformować Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) i dyrektora Sandro Pertile, jaka formuła zawodów czeka skoczków w kolejny weekend. Teraz jest już znana decyzja w tej sprawie.

Organizator PŚ w Wiśle zdecydował. Oto formuła przeprowadzenia zawodów

Andrzej Wąsowicz poinformował, że zawody Pucharu Świata w Wiśle odbędą się w pełni na śniegu, więc pomysł z formułą hybrydową odszedł w zapomnienie. - W niedzielę podjęliśmy ostateczną decyzję, że przeprowadzamy zawody na śniegu. Mamy na to pomysł. Myślę, że 90 proc. białego puchu mamy już zgromadzone. Posiadamy magazyn śniegu na Kubalonce i dowieziemy go jutro. Skocznia będzie w szacie zimowej - przekazał organizator zawodów Pucharu Świata w Wiśle w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Z prognóz pogody dostępnych na stronie yr.no wynika, że w dniach 6-8 grudnia temperatura w Wiśle wyniesie kilka stopni Celsjusza, a w godzinach wieczornych termometry mają wskazywać minusowe temperatury.

