Piątek 22.03. O której dzisiaj skoki w Planicy? Kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich nieuchronnie zbliża się do końca. W czwartek 21 marca zawodnicy rozpoczęli rywalizację w Planicy, gdzie w kwalifikacjach z bardzo dobrej strony pokazał się Piotr Żyła. Oddał najdłuższy skok z całej stawki, na 241 m, i zajął drugie miejsce (za Ryoyu Kobayashim). Dobrą dyspozycję będzie chciał potwierdzić w kolejnych dniach.

Kiedy skoki narciarskie w Planicy? Czterech Polaków na starcie konkursu

Poza Żyłą do piątkowego konkursu indywidualnego zakwalifikowali się również Aleksander Zniszczoł (17. miejsce, skok na 211 m), Kamil Stoch (25., 200,5 m) oraz Dawid Kubacki (26., 204 m). Z rywalizacji odpadł natomiast Maciej Kot (43., 190 m).

Wszyscy Polacy zakwalifikowani do piątkowego konkursu zajmują miejsca w trzeciej dziesiątce klasyfikacji generalnej PŚ. Ale Zniszczołowi (aktualnie jest 21.) niewiele brakuje do tego, aby awansować do Top 20 - do Kristoffera Eriksena Sundala traci zaledwie 12 punktów. Liderem cyklu jest Stefan Kraft (pewny Kryształowej Kuli), który ma aż 430 pkt przewagi nad drugim Kobayashim i 604 pkt nad trzecim Andreasem Wellingerem.

O której skoki w Planicy w piątek 22 marca? [TERMINARZ, GODZINA]

godzina 14:00 - seria próbna

godzina 15:00 - konkurs indywidualny

O której dzisiaj skoki w Planicy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Piątkowy konkurs indywidualny w Planicy rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisję TV będzie można oglądać w TVN oraz w Eurosporcie 1 (kanał płatny), a stream online w serwisie Player (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.