Tak Lanisek zareagował na odznaczenie od Andrzeja Dudy. Niepotrzebnie się martwił

"W końcowej klasyfikacji Pucharu Świata Lanisek wyprzedził Kubackiego o skromne 87 punktów. Na to końcowe podium wszedł z wielkim Dawidem z tektury, a później tłumaczył, że to Dawid bez wątpienia uczestniczyłby w dekoracji dla TOP 3 sezonu, gdyby nie pokomplikowało mu się w życiu poza skocznią - czyli w tym, co jest najważniejsze. Lanisek płakał, życzył wszystkiego dobrego Dawidowi, jego żonie Marcie i ich dzieciom" - pisał o geście słoweńskiego skoczka z marca 2023 roku dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak, gdy został jednym z dziesięciu wydarzeń nominowanych przez nas do miana "Momentu roku 2023" w polskim sporcie. Ostatecznie nie został najważniejszym z nich, ale zdobył więcej głosów niż np. złoty medal Piotra Żyły z mistrzostw świata w Planicy. I samo to mówi już naprawdę wiele.

Anze Lanisek otrzymał od Dudy odznaczenie państwowe. Prezydent pojawił się pod skocznią w Planicy

Ale chyba jeszcze więcej znaczą słowa Dawida Kubackiego w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze stycznia. - Anze nas wzruszył, gdy wziął moją kartonową podobiznę na podium na koniec sezonu. Dał nam ogromne wsparcie - mówił Sport.pl polski skoczek, a w tym samym wywiadzie opowiadał o tym, co przeszli rok temu razem z żoną.

Lanisek skomentował odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi. "Dobrze wymówiłem?"

- Dużo wydarzyło się już od zeszłego roku. Po prostu jestem szczęśliwy, że już wszystko dobrze: że z żoną Dawida jest w porządku i u niego też wszystko okej. Wyniki kiedyś przyjdą, najważniejsze jest i że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy w stanie robić to, co najbardziej kochamy - mówił nam teraz Anze Lanisek. Słoweniec w czwartek otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z rąk prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, właśnie za to, na co zdobył się w Planicy na koniec zeszłego sezonu.

- To była miła ceremonia. Jeszcze raz dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie... Dobrze wymówiłem? - dopytywał Lanisek, choć niepotrzebnie się martwił, bo z wymową imienia i nazwiska polskiego prezydenta poradził sobie bardzo dobrze. - Dziękuję za to odznaczenie. To był gest fair play, na który powinien się zdobyć każdy sportowiec. Na koniec nie jesteśmy tylko sportowcami, ale przede wszystkim ludźmi. Walczymy i rywalizujemy na skoczni, ale myślę, że dobrze pokazać innym przykład zachowania fair play innym, młodym sportowcom. Każdy inny zawodnik powinien tak postąpić i myśleć w ten sposób - wskazał Słoweniec.

Żyła musiał przerwać wywiad, żeby pobiec na spotkanie z Dudą. Prezydent rozmawiał też m.in. z Kubackim

O spotkaniu z Laniskiem, resztą słoweńskich zawodników, a także polskimi skoczkami ze sztabem w Planicy wiadomo było wcześniej, ale nie podawano, kiedy ono nastąpi. Ostatecznie udało się je zorganizować w czwartek, bezpośrednio po kwalifikacjach w Planicy. W strefie mieszanej swoją rozmowę z dziennikarzami po czwartkowej rywalizacji musiał przerwać Piotr Żyła wezwany przez sztab szkoleniowy właśnie na spotkanie z prezydentem, na które szybko pobiegł. Wrócił do niej i dokończył rozmowę, gdy cała ceremonia się skończyła. Jej główna część obejmowała odznaczenie Laniska, ale Duda miał okazję zamienić też parę słów choćby z Dawidem Kubackim. Wypowiedział się też dla obecnych na spotkaniu dziennikarzy.

Prezydent Duda pojawił się w Słowenii ze względu na oficjalną wizytę, którą rozpoczął wczoraj. W trakcie niej spotkał się z prezydent Natasą Pirc Musar. Tematami rozmów według Kancelarii Prezydenta miały być kwestie bezpieczeństwa, w tym sytuacja na Ukrainie i w Strefie Gazy, propozycja podniesienia w państwach NATO wydatków na obronność, tematyka europejska, współpraca bilateralna oraz w ramach Inicjatywy Trójmorza. W czwartek znalazł jednak czas, żeby przyjechać do Planicy.

Złoty Krzyż Zasługi, który otrzymał Lanisek, to odznaczenie ustanowione w 1923 roku. Jest przyznawane, jak czytamy na portalu Kancelarii Prezydenta, "osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną".