Puchar Świata w Zakopanem. Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Turniej Czterech Skoczni już się skończył, więc pora by Puchar Świata zawitał do Zakopanego. O punkty skoczkowie będą rywalizowali w naszym kraju od piątku do niedzieli (13-15 stycznia). Na sobotę przewidziana jest rywalizacja drużynowa, w niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny, a wszystko poprzedzą piątkowe kwalifikacje.

Piątkowe kwalifikacji w Zakopanem, tylko 52 uczestników

Na liście startowej piątkowych kwalifikacji pojawi się tylko 51 skoczków z dwunastu reprezentacji narodowych. Treningi zaczną się już o 15:30 (pierwotnie planowano o 16:00), a kwalifikacje niezmiennie o 18:00. W sobotnim konkursie drużynowym (15:00 - seria próbna, 16:00 - konkurs) w Zakopanem wystąpi dziewięć reprezentacji narodowych - Rumunia, Czechy, Stany Zjednoczone, Finlandia, Niemcy, Słowenia, Norwegia, Polska oraz Austria. W niedzielę o godzinie 15:00 rozpocznie się seria próbna, a sam konkurs indywidualny będzie miał miejsce godzinę później.

W piątek na Wielkiej Krokwi zobaczymy tylko sześciu polskich skoczków. To dlatego, że podczas inauguracyjnego weekendu w Wiśle trener Thomas Thurnbichler dwukrotnie skorzystał z tzw. grupy krajowej (sześciu dodatkowych zawodników) i wyczerpał w ten sposób limit. O prawo startu w niedzielnym konkursie będą zatem walczyć: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł. Ten ostatni zastąpił w polskiej kadrze Stefana Hulę, który z kiepskiej strony pokazał się w TCS.

Dzień przed zmaganiami na skoczni popis dał niezawodny Piotr Żyła. Polski skoczek wziął mikrofon podczas konferencji prasowej, której transmisję można było oglądać na Instagramie Skijumping.pl i rozbawił zgromadzonych, mówiąc - Zaczynamy konferencję prasową. Wszyscy zawodnicy się stawili wraz z trenerem. Witamy wszystkich. Pogoda w Zakopanem dopisuje, jest ładne słoneczko. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Do widzenia - żartował w swoim stylu Piotr Żyła, co reszta kadry skomentowała gromkimi oklaskami. Gdzieś w tyle słychać było: "Brawo, brawo".

Puchar Świata w Zakopanem. Gdzie i kiedy oglądać? TRANSMISJA, STREAM ONLINE

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego mają rozpocząć się w piątek, 13 stycznia o godz. 18.00. Konkurs drużynowy 14 stycznia o godz. 16:00, a konkurs indywidualny 15 stycznia również o 16:00. Transmisję z Zakopanego można będzie oglądać na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz w Eurosporcie 1. Dostępny będzie także darmowy stream w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport, jak również płatny - w serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.