Polacy jak obcy we własnym domu. Wielka Krokiew miała być atutem, a będzie zagrożeniem?

- Zaczynamy konferencję prasową, wszyscy zawodnicy z trenerem się stawili. Pogoda w Zakopanem dopisuje, piękne słoneczko. A nie, nie, bo już późno. Także dziękujemy wszystkim za przybycie, do widzenia - tymi słowami z uśmiechem na twarzy Piotr Żyła powitał dziennikarzy w małej sali pawilonu Wielkiej Krokwi w czwartkowy wieczór.

Żyła, jak i reszta zawodników z trenerem Thomasem Thurnbichlerem na czele są w dobrych humorach. Bardzo czekają na zawody u siebie, bo tłumy kibiców, piękna atmosfera i dobra forma polskich skoczków to niemal idealne połączenie. O to, że pod Wielką Krokwią będzie święto, się nie martwimy. W noclegach trudno już o miejsca dla kibiców, na Zakopiance tradycyjny korek tworzy się nawet dzień przed rozpoczęciem skakania, a w samym Zakopanem, choć wieczorem nie widać jeszcze tłumów, to odczuwa się, że ludzi jest więcej, niż przy zwyczajnym zimowym zwiedzaniu stolicy Tatr.

To pierwszy tak wyjątkowy weekend dla polskich skoków od trzech lat. To wtedy, w połowie lutego 2020 roku, na podium stawała polska drużyna i Andrzej Stękała. Od tej pory w Zakopanem Polacy mogli się tu czuć nieswojo: najpierw kibiców nie było w ogóle przez pandemię, a rok później byli, ale dyspozycja kadry Michala Doleżala i okoliczności - nieobecność Kamila Stocha i Dawida Kubackiego - sprawiły, że inne reprezentacje, gdy mówiły o zawodach, wcale nie wspominały już o ich magii. Część reakcji była tak dziwna dla tego miejsca, jakby skoczkowie przyjechali na stypę, a nie jedną z największych imprez w kalendarzu Pucharu Świata.

Teraz będzie inaczej, a wyniki polskiej kadry wreszcie wręcz zachęcają fanów do przyjazdu na konkursy i świętowania. Inna sprawa, że sama Wielka Krokiew jest coraz mniej przyjazna skoczkom, nawet dla swoich gospodarzy.

Polski skoczek nie wygrał indywidualnego konkursu w Zakopanem od trzech lat, a polska drużyna na najwyższym stopniu podium nie stawała tu aż od pięciu lat. Przed przebudową zakończoną jesienią 2017 roku od zakończenia kariery przez Adama Małysza tylko w 2013 i 2016 roku Polacy kończyli zawody na Wielkiej Krokwi bez wygranej. Na przebudowanym obiekcie skacze im się jednak inaczej.

- Będę szczery: nie wiem, czy ta skocznia nie lubi mnie, czy ja jej, ale co roku, gdy byłem w miarę dobrej dyspozycji, to start na Wielkiej Krokwi powodował, że trzeba było zaczynać wszystko od nowa. Mam nadzieję, że tym razem uda się to przełamać - mówił po Turnieju Czterech Skoczni Jan Habdas. 19-latek podkreślał, że nowa Wielka Krokiew to skocznia, która może grozić zupełnym resetem, rozchwianiem techniki zawodnika.

Chodzi głównie o belkę startową - na zawodach drewnianą z metalową częścią pod spodem, a na treningach zwykłą, w całości metalową, która po ruszeniu zawodnika idzie w górę. To duża zmiana dla zawodnika: inaczej czuje się początek najazdu na próg, ruszenie z belki i tym samym trudniej przyjąć odpowiednią pozycję najazdową.

Same tory i rozbieg także sprawiają problemy wielu zawodnikom: choćby Halvorowi Egnerowi Granerudowi, który wielokrotnie mówił, że choć kocha atmosferę Zakopanego, to skocznia wyjątkowo mu nie pasuje. Norweg, który w Zakopanem wygrał tylko raz, może mieć tu zatem trudne chwile. Drugi z najgroźniejszych rywali Dawida Kubackiego w walce o Kryształową Kulę za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, Słoweniec Anze Lanisek, nową Wielką Krokiew jednak bardzo lubi i to on będzie faworytem do zwycięstwa w niedzielę. W zeszłym roku w Zakopanem triumfował Norweg Marius Lindvik, ale mistrz olimpijski z Pekinu w tym sezonie jest w tak słabej formie, że trudno go nawet zaliczać do grona światowej czołówki.

Do statystyk należy dołożyć dodatkowy czynnik: Polacy mogą się czuć na Wielkiej Krokwi jak obcy we własnym domu. Przez awarię wyciągu w ostatnich miesiącach nie funkcjonowała jako obiekt dostępny dla skoczków. - W tym roku nie trenowaliśmy na tej skoczni ani razu - mówił nam o Wielkiej Krokwi Thomas Thurnbichler jeszcze tuż po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. - Będzie nam trochę brakowało tej przewagi skakania u siebie, bo nie przyzwyczailiśmy się do tego obiektu w ostatnich miesiącach. Ale i nasi skoczkowie, i polscy kibice powinni być w świetnej formie, więc oni dołożą nam trochę skrzydeł na te konkursy - śmiał się Austriak. Nie jest zmartwiony, ale jakieś rozwiązanie na brak treningu musiał znaleźć.

Polacy pojawili się na Wielkiej Krokwi w czwartek wieczorem. Skoki oddawał nawet wciąż osłabiony infekcją Kamil Stoch. Thurnbichler mówił, że technicznie wszystko wyglądało u niego dobrze, ale musi się oszczędzać, bo wciąż brakuje mu trochę energii. Pozostali zawodnicy z czołówki - Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek mieli oddawać bardzo dobre, a dopełniający kadrę Jan Habdas i Aleksander Zniszczoł solidne skoki. Można być dobrej myśli - wygląda na to, że skoczkowie nie potrzebowali wiele czasu, żeby "przyzwyczaić się" do obiektu.

Trening, a w zasadzie jego zakończenie i powrót Polaków ze sprzętem do hotelu, nieco się przeciągnął, bo w wieży sędziowskiej utknął polski asystent Thurnbichlera, Krzysztof Miętus, czyli "Titus". Szybko udało się jednak do niego dotrzeć i po odłożeniu sprzętu w hotelu część skoczków wraz z Thurnbichlerem przyjechała na spotkanie z dziennikarzami. Byli w dobrych humorach, ale po krótkiej konferencji prasowej dłużej z mediami rozmawiał tylko szkoleniowiec kadry. Wszystko dla zachowania jak najlepszej formy na dni rywalizacji na skoczni.

Ta została przygotowana najlepiej jak to możliwe. Jeszcze w czwartek wieczorem po zeskoku jeździł ratrak, który poprawiał rozmieszczenie śniegu. O temperaturę - wbrew zapowiedziom z ostatnich tygodni - bać się nie trzeba. Jest mroźno i zimowo, a śniegu też nie zabraknie. Jedyny problem to wiatr - w piątek na treningach i kwalifikacjach ma nieco przeszkadzać, w sobotę będzie jedyny dzień bez kłopotów z pogodą, a w niedzielę może przyjść silniejszy wiatr, który mógłby nawet nie pozwolić na rozegranie konkursu. Ostatnie prognozy wskazują jednak, że może wcale nie będzie tak źle. Na kilka godzin przed pierwszymi skokami jest bezwietrznie. I takich warunków do odczarowania jednego z najpiękniejszych i najbardziej polskich miejsc w Pucharze Świata należy życzyć kadrze Thomasa Thurnbichlera.