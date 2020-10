Tak wysokich cen na Puchar Świata w skokach w Zakopanem jeszcze nie było. "To kosztuje"

W dniach 15-17 stycznia 2021 roku zaplanowano zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, na trybunach skoczni mogłoby się znaleźć ok. 6 tysięcy kibiców, dlatego w ostatnich dniach wyczekiwano informacji o cenach biletów na polskie konkursy. W piątek organizatorzy opublikowali ceny, które mogą robić ogromne wrażenie.

Ceny biletów na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Najtańsze bilety w 2020 roku na sobotnie i niedzielne konkursy kosztowały 90 złotych. W 2021 roku, m.in. ze względu na znacznie mniejszą liczbę kibiców, którzy mogą wejść na trybuny, będą one kosztować aż 200 złotych. - Jest to pokłosie wytycznych dotyczących bezpiecznego przygotowania obiektu, co generuje duże koszty. Musimy wdrożyć system dezynfekcji, sprzedawać bilety imienne w celu identyfikacji uczestników imprezy oraz zachować dystans społeczny podczas zawodów. Dostosowanie się do tego kosztuje, a koszty będą rozłożone na mniejszą liczbę widzów - powiedział w rozmowie ze skijumping.pl Wojciech Gumny, przewodniczący komitetu organizacyjnego zakopiańskiego Pucharu Świata.

Bilety na piątkowe kwalifikacje będą kosztować 100 złotych. Bilety na sobotni i niedzielny konkurs kosztują tyle samo - od 200 do nawet 750 złotych. Jeśli okaże się, że zawody nie będą mogły zostać rozegrane lub odbędą się, ale bez udziału kibiców, wtedy organizatorzy będą zwracać pieniądze za bilety.

