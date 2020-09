Czterokrotny mistrz olimpijski chce zostać politykiem. "Zobaczymy, czy ludzie dadzą mi szansę"

Simon Ammann kandyduje w jesiennych wyborach na radnego swojej rodzinnej gminy Wildhaus-Alt St.Johann. Mieszkańcy będą mogli na niego głosować w niedzielę, 27 września. Skoczek jest jednym z dziewięciu kandydatów na trzy dostępne miejsca w radzie. Nie będzie powiązany z żadną z partii.

Czterokrotny mistrz olimpijski politykiem? Wybory w Szwajcarii już 27 września

- O kandydowaniu myślałem już dłuższy czas, przedyskutowałem to z wieloma osobami. Zdecydowałem, że to coś, co chciałbym robić. Chcę słuchać każdego, kto ma coś do powiedzenia o regionie, ale także wrzucić pomysły na przyszłość do głów mieszkańców. I tak planowałem się tu przeprowadzić w styczniu, co zresztą zrobię. Zobaczymy, czy ludzie dadzą mi szansę - mówił dla tagblatt.ch Ammann.

Ammann poza skocznią prowadzi już wiele aktywności. Dwa lata temu stał się właścicielem hotelu Hirschen, który obsługiwała też współprowadzona przez niego firma dekarska. W tym czasie rozpoczął także studia na kierunku zarządzania biznesem uniwersytetu w St. Gallen. Jednocześnie jest jednym z dyrektorów firmy Toggenburg Bergbahnen AG, w którą inwestował, zajmującą się trasami kolejowymi w jego rodzinnym regionie.

Ammann kontynuuje karierę po fatalnym sezonie. Będzie skakał do igrzysk w Pekinie

Najbliższy sezon Pucharu Świata będzie dla Szwajcara już 24. w karierze. Ten ostatni był fatalny - zakończył go na trzydziestym piątym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 81 punktów. Tylko dwa razy plasował się w czołowej dwudziestce zawodów PŚ - podczas konkursów w Ruce i Oberstdorfie. Zdecydował się jednak kontynuować karierę przez kolejne dwa lata do igrzysk olimpijskich w Pekinie. W niedawnych zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle w jednym z konkursów zajął nawet piąte miejsce.

Ammann to czterokrotny mistrz olimpijski - zdobywał po dwa złote medale w Salt Lake City w 2002 roku i w Vancouver w 2010. W sezonie 2010/2011 był najlepszym zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i po sezonie odebrał Kryształową Kulę. Jest także mistrzem świata z dużej skoczni w Sapporo z 2007 roku, a trzy lata później wygrywał też rywalizację podczas MŚ w lotach w Planicy.

