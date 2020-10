Norwegowie chwalą Polaków. "Wyznaczyli standardy"

Podczas jedynych zawodów z cyklu Letniego Grand Prix, które miał miejsce w Wiśle, obowiązywał reżim sanitarny związany z pandemią koronawirusa. Starania organizatorów nie umknęły uwadze sztabów. Główny trener norweskiej drużyny Alexander Stoeckl oraz trener pomocniczy Andreas Vilberg podkreślili w rozmowie z Berkutschi.com, że w Polsce zostało zrobione wszystko, aby goście czuli się bezpiecznie.

- Środki ostrożności w Wiśle były fantastyczne. Wszystko zostało zorganizowane od dostępu do środków dezynfekcji po dystans społeczny. Skoczkowie i członkowie sztabów nie mogli znajdować się w bezpieczniejszym środowisku - mówił Vilberg. - Musimy bardzo podziękować organizatorowi za udaną realizację. Wyznaczyli standardy dla przyszłych organizatorów – podkreślił. Z kolei Aleksander Stoeckl pochwalił realizację restrykcji. - Zadbano o to, by drużyny były tak odizolowane, jak to tylko możliwe, ale bez poczucia zamknięcia. Na obiekcie były duże odległości pomiędzy skoczkami, trenerami i personelem pomocniczym. W hotelu mieliśmy własne pomieszczenia, oddzielne piętra, jadalnię i tak dalej - mówił. - Przekazano nam również jasne zasady i procedury, których łatwo było przestrzegać.

Skoki narciarskie w czasie pandemii

Nadchodzący sezon Pucharu Świata również będzie przebiegał pod znakiem higieny oraz dezynfekcji. Działacze nie tracą jednak optymizmu, że uda się przeprowadzić wszystkie konkursy do końca. - W skokach narciarskich utrzymywanie dystansu od siebie rzadko jest problemem. Tak naprawdę najtrudniejsze mogą być ograniczenia, jakich doświadcza każdy naród ze strony swoich władz - mówił Vilberg. Trener Alexander Stoeckl zwraca uwagę na większą ilość czasu, jaki będzie potrzebny na podróże. - Musimy mieć także dobre procedury dotyczące testów na Covid-19 - podkreślił.

Czy według działaczy z obostrzeń może wyniknąć coś dobrego? - Większy nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie może oznaczać, że sportowcy będą ogólnie zdrowi przez cały sezon. Zwiększona koncentracja na infekcjach i higienie również może być dobrą rzeczą - podsumował Andreas Vilberg. Co uważa na ten temat Alexander Stoeckl? - Najważniejsze jest, aby być najlepiej przygotowanym sportowo i mieć dopracowane procedury dotyczące podróży oraz testów. Musimy być uważni, elastyczni oraz dobrze zorganizowani - zakończył.

