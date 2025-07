Messi się zhańbi? Sensacyjne wieści

- O ile wiem, sekretarz generalny RFU Maksim Mitrofanow zdementował informacje o meczu z reprezentacją Argentyny. Nie ma żadnych porozumień. Czy to możliwe? Być może tak. Ale to nie jest faktem - mówił na początku czerwca Walerij Karpin. Tak selekcjoner "Sbornej" odniósł się do plotek, jakoby jego drużyna miała rozegrać sparing z aktualnymi mistrzami świata. Nie zamknął definitywnie drzwi przed taką możliwością. Ba, sekretarz faktycznie miał powiedzieć, że federacje nie ustaliły konkretów, ale szansa istnieje. To o tyle szokujące, że Rosja wciąż toczy wojnę z Ukrainą, pozostaje wykluczona z międzynarodowej rywalizacji, a mimo to drużyna z elity rozważa możliwość spotkania. I rzekomo jest coraz bliżej.

Reprezentacja Argentyny przyjedzie do Moskwy na sparing? "Jeśli uda się uzgodnić szczegóły..."

Nowe informacje w sprawie kolejnych sparingów Rosji przekazał portal sport24.ru. Okazuje się, że najpewniej nie dojdzie do meczu towarzyskiego z Urugwajem, który zaplanowano na listopad 2025. Powód? - Urugwajska federacja ustnie zgodziła się na występ jesienią w Korei Południowej. Aktualnie jest skoncentrowana na tym, by udać się do tego azjatyckiego państwa. Niemniej jednak negocjacje między RFU a urugwajskim zespołem trwają - powiedziała osoba dobrze zorientowana w sprawie. Podano również nowe informacje w temacie sparingu z Argentyną. "Trwają rozmowy" - przekazali dziennikarze.

- Drużyna Leo Messiego ma szansę zmierzyć się w jednym spotkaniu z Chinami, a następnie udać się do Moskwy na sparing z drużyną narodową Rosji. Jeśli uda nam się uzgodnić szczegóły, oba mecze, ten z Argentyną, a także z Chile, mogłyby zostać zorganizowane w Moskwie w listopadzie - to z kolei słowa informatora. Tak więc istnieje spora szansa, że faktycznie mistrzowie świata zjawią się w Rosji, co należałoby uznać za sporą sensację i skandal.

Leo Messi zagra z Rosją? Media mają spore wątpliwości

Czy w tej drużynie będzie Messi? Już wcześniej media donosiły, że najpewniej nie, podobnie jak i inne największe argentyńskie gwiazdy. Dlaczego? "Zachodni sponsorzy prawdopodobnie nie czuliby się komfortowo, gdyby ich partnerzy grali w państwie agresora" - pisał "The Sun". O tym, czy ostatecznie kadra Argentyny zagra ze "Sborną" przekonamy się w kolejnych tygodniach. Natomiast decyzja co do sparingu z Urugwajem ma zapaść pod koniec lata.

Po raz ostatni reprezentacja Rosji pojawiła się na arenie międzynarodowej w listopadzie 2021 roku. Wówczas w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 uległa 0:1 Chorwacji. Kilka miesięcy później została wykluczona z rywalizacji z powodu agresji na Ukrainę. Od tego czasu rozegrała 20 sparingów, ale z dość przeciętnymi drużynami, jak Kamerun czy młodzieżowy zespół Egiptu.