Media: Bartosz Bednorz zmieni klub! Absolutny hit

AZS Częstochowa, Indykpol AZS Olsztyn, PGE Skra Bełchatów, Azimut Leo Shoes Modena, Zenit Kazań, Shanghai Bright, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - w tych klubach w swojej karierze grał 30-letni Bartosz Bednorz. Od tego sezonu jest zawodnikiem budowanej za wielkie pieniądze - Asseco Resovii Rzeszów.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów nie może wygrać z Jastrzębskim Węglem od... 5 lat! Jakub Popiwczak: To nie jest przypadek

Hit transferowy w PlusLidze z udziałem reprezentanta Polski

Wszystko wskazuje na to, że Bartosz Bednorz długo w Rzeszowie jednak nie zakotwiczy i od przyszłego sezonu będzie miał już dziewiąty klub w swojej karierze. Ma grać w zespole PGE Projekt Warszawa. To trzykrotny medalista mistrzostw Polski, trzecia drużyna ubiegłego sezonu.

- Jak udało nam się ustalić, w siatkarskiej PlusLidze dojdzie do hitowego transferu. Barwy klubowe ma zmienić Bartosz Bednorz. Mistrz Europy z 2023 roku ma przejść z Asseco Resovii do PGE Projektu Warszawa - pisze portal "Weszło".

Bednorz cały czas będzie w czołówce najlepiej zarabiających siatkarzy rozgrywek.

- Przyjmujący reprezentacji Polski już teraz jest w piątce najlepiej zarabiających zawodników PlusLigi, a w nowym klubie również ma otrzymać wysoką pensję. Co ciekawe – dojdzie do wymiany zawodników, do Rzeszowa trafi bowiem Artur Szalpuk, obecnie gracz Projektu - czytamy w "Weszło".

Zobacz: Cała Polska słyszała... Tusk złożył "nietypową" propozycję

W drużynie z Warszawy obecnie gra czterech reprezentantów Polski: Jakub Kochanowski, Bartłomiej Bołądź, Jan Firlej i Artur Szalpuk.

Bednorz nie został powołany na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przez wielu ekspertów i kibiców był uznany jednym z największych nieobecnych w składzie drużyny Nikoli Grbicia. "Dziękuję za wszystko, za setki waszych wiadomości. Mam tylko jedną prośbę. Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo zasługują na wszystko, co najlepsze" - napisał wtedy Bednorz na Instagramie.

Bednorz obecnie jest 13. zawodnikiem PlusLigi pod względem największej ilości punktów. Dotychczas zdobył ich 239 (średnia 3,68 na set).

Asseco Resovia Rzeszów dotychczas znów rozczarowuje. Po 17 kolejkach ma 28 i zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli PlusLigi. Do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla rzeszowianie tracą aż szesnaście punktów.