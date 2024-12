Tyle polski rząd będzie płacił Wilfredo Leonowi. Oto kwota świadczenia

Igrzyska olimpijskie w 2024 r. w Paryżu były bardzo wyjątkowe dla polskiej siatkówki. Męska reprezentacja zdobyła pierwszy medal od 48 lat. W 1976 r. w Montrealu Biało-Czerwoni wywalczyli złoty medal po wygranej 3:2 w finale nad Związkiem Radzieckim. W 2024 r. Polacy przełamali klątwę ćwierćfinałów i dotarli do finału, ale tam przegrali 0:3 z Francją (19:25, 20:25, 23:25). - Od samego początku mówiłem, że chciałbym zdobyć medal olimpijski, bez znaczenia na kolor. Mamy srebro. Być może ta informacja do nas jeszcze nie dociera i nie jesteśmy w stu procentach szczęśliwi - mówił Kamil Semeniuk po igrzyskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Polacy powitali bohaterów igrzysk! Sceny na lotnisku

Jednym z liderów reprezentacji Polski podczas igrzysk był Wilfredo Leon, który pobił rekord olimpijski pod względem najszybciej posłanej zagrywki. Leon zaserwował piłkę z prędkością 134 km/h, co jest niewiele gorszym wynikiem w porównaniu do jego rekordu świata. - Czuję się dobrze z tym, że jest medal. Już nie ma tej złej tradycji, że na igrzyskach nie zdobywamy medalu. To się skończyło. Jednak moja mentalność się nie zmienia: dużo bardziej smakowałoby mi złoto. Ale dobrze, musimy i za to podziękować Panu Bogu. Bo to dzięki niemu mamy ten medal - mówił Leon w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

- Nie przyjechaliśmy tu się bawić, oglądać innych sportów, tylko zrobić swoje. I dziś każdy z nas jest zadowolony. Jeszcze tak do końca nie cieszymy. Ciężko się cieszyć, jak się ostatni mecz przegrywa. Niestety, to mnie boli. Ale w końcu przyjdzie taki dzień, że się obudzę i pomyślę: "No kurczę, srebro z igrzysk to nie jest coś małego, to jest coś wielkiego!" - dodał Leon zaledwie dzień po finale igrzysk.

W całym turnieju olimpijskim Wilfredo Leon zdobył 103 punkty - 81 z ataku, siedem z bloku i 15 z zagrywki. Średnio zdobywał ponad 17 punktów na mecz.

Leon otrzyma emeryturę olimpijską. Oto kwota świadczenia w 2024 roku

Zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich przez Leona i męską kadrę siatkówki wiąże się też z pewną finansową gratyfikacją. Leon zapewnił sobie wypłatę emerytury olimpijskiej, która jest wypłacana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki od 2000 r. W tym roku emerytura olimpijska wynosi dokładnie 4203,04 zł miesięcznie. Aktualnie to świadczenie przysługuje tylko sportowcom, którzy stanęli na podium i zdobyli jeden z trzech medali.

Komu przysługuje możliwość otrzymywania takiego świadczenia? Otrzymuje je osoba, która:

1) zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1;

2) ukończyła 40. rok życia;

3) nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;

4) ma obywatelstwo polskie;

5) uchylony;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7) nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Od wspomnianej kwoty świadczenia nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, ani nawet na podatek dochodowy.

Poza tym siatkarze otrzymali nagrodę finansową w wysokości 1,5 mln złotych do podziału, a także diament, obraz oraz voucher na wakacje. Z kolei trener Nikola Grbić otrzymał 75 tys. złotych, diament, obraz oraz wspomniany voucher na wakacje.