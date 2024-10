Co za wieści! Kurek czy Leon na oczach całego świata

Niedawno ruszył nowy sezon PlusLigi oraz TauronLigi. Tytułu będę bronić kolejno Jastrzębski Węgiel i Chemik Police. Ten pierwszy obecnie jest liderem tabeli - w czterech rozegranych meczach zdobył 12 punktów. Z kolei Chemik po inauguracyjnym meczu zajmuje w tabeli szóste miejsce i ma dwa "oczka" na koncie. Dotychczas mecze PlusLigi i TauronLigi można było śledzić tylko w sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box Go. Teraz to się zmieni, gdyż polskie rozgrywki będą pokazywane na międzynarodowej platformie VBTV - donosi En.volleyballworld.com.

Zobacz wideo Pięćsetny mecz Grzegorza Łomacza w PlusLidze! PGE GIEK Skra Bełchatów przegrała z BOGDANKĄ LUK Lublin

Świetne informacje dla kibiców. PlusLiga i Tauron Liga dostępne na całym świecie

- Volleyball World z przyjemnością ogłasza przełomową, wieloletnią współpracę z czołowymi polskimi ligami siatkarskimi: PlusLigą (rozgrywki męskie) i TauronLigą (rozgrywki żeńskie), aby zapewnić globalnej publiczności jeszcze więcej najwyższej klasy rozgrywek siatkarskich za pośrednictwem VBTV - czytamy na stronie En.volleyballworld.com.

Sygnał dla meczów pokazywanych na platformie VBTV dostarczać będzie Polsat. Wszystkie mecze będą komentowane w języku angielskim. Oprócz polskich rozgrywek w ramach usług fani mogą oglądać włoską Serie A, brazylijską Superliga czy rozgrywki takie jak: FIVB i AVC, w tym Siatkarską Ligę Narodów (VNL), Mistrzostwa Świata, Klubowe Mistrzostwa Azji, Klubowe Mistrzostwa Świata oraz wiele innych.

- Cieszymy się, że nasza 25-letnia praca, wysiłek tylu wspaniałych ludzi w naszych klubach został dostrzeżony i PlusLiga oraz TAURON Liga mają szansę pokazać się szerszej widowni - mówił Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki, cytowany przez Plusliga.pl. - W Polsce mamy produkt, z którego jesteśmy dumni, Telewizja Polsat najlepiej na świecie pokazuje siatkówkę, więc liczymy, że nasze ligi znajdą wielu oglądających je kibiców na całym świecie. To szansa dla naszych sponsorów i partnerów, mam na myśli ligę i wszystkie kluby, by zaistnieć na globalnym rynku transmisji sportowych - dodał.

- Polska jest krajem siatkówki i jesteśmy podekscytowani współpracą z PlusLigą i TAURON Ligą, dwoma z najbardziej ekscytujących profesjonalnych lig siatkówki. Wprowadzenie ich do VBTV kontynuuje naszą misję zaoferowania fanom bezprecedensowego dostępu do jeszcze większej liczby zawodów na najwyższym poziomie i jeszcze bardziej pozycjonuje VBTV jako kluczowe miejsce docelowe dla wszystkiego, co dotyczy siatkówki - powiedział dyrektor generalny Volleyball World, Finn Taylor.

W Polsce mecze PlusLigi i TauronLigi nadal będzie można oglądać tylko na antenach Polsatu Sport.