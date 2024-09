Tak zareagował Grbić na plotki o odejściu z reprezentacji Polski

"Jako trener seniorskiej reprezentacji (...) wywalczył pierwszy od 12 lat awans na igrzyska olimpijskie i tym samym osiągnął zamierzony cel. Po turnieju w Paryżu i wygaśnięciu kontraktu wyraził chęć pożegnania się z reprezentacją, wierząc, że po cyklu olimpijskim ktoś z nowymi pomysłami i nową energią powinien pracować na stanowisku pierwszego trenera kadry narodowej" - przekazała w czwartek serbska federacja, która rozstała się z Igorem Kolakoviciem.

Grbić zostawi Polaków dla swojej kadry narodowej? Tak zareagował na plotki

Od razu po opublikowaniu komunikatu w mediach zaczęto spekulować, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Serbii w siatkówce. Tamtejszy portal meridiansport.rs błyskawicznie wymienił nazwisko... Nikoli Grbicia! "Bez wątpienia są dwa nazwiska, które w idealnym przypadku wielu chciałoby zobaczyć na ławce trenerskiej. To Nikola Grbić i Slobodan Kovac" - pisano.

Przypomnijmy, Serb od dwóch lat jest związany z naszą kadrą, z którą kilka tygodni temu sięgnął po srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Oprócz tego pod jego wodzą polscy siatkarze zdobywali drugie miejsce na mistrzostwach świata, złoto mistrzostw Europy oraz złoto i dwa brązowe krążki Ligi Narodów. Co więcej, niedawno jego kontrakt został przedłużony aż do końca olimpiady w Los Angeles w 2028 roku.

Czy w takiej sytuacji Grbić jest zainteresowany nagłą zmianą pracodawcy? W rozmowie z portalem WP SportoweFakty sam szkoleniowiec zabrał głos na ten temat. Na szczęście kibice z Polski mogą spać spokojnie.

- Nie wiem, jak mógłbym zostać trenerem serbskiej reprezentacji, jeżeli mam podpisaną umowę z Polską do igrzysk w Los Angeles. Nie mógłbym więc trenować dwóch drużyn. Dopóki jestem selekcjonerem Polaków, to nie będę pracował z Serbami - zadeklarował. Innym kandydatem do przejęcia serbskiej kadry jest wspomniany Kovac, który w przeszłości zajmował już to stanowisko. Trenował także polskie zespoły: Jastrzębski Węgiel i Skrę Bełchatów. "Z pewnością (Kovac - red.) miałby motywację, aby ponownie znaleźć się w znanym miejscu i wyruszyć na kolejną misję" - zaznacza wspomniane źródło. Obecnie Slobodan Kovac pozostaje bez pracy.