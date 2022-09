Kurek usłyszał od dziennikarza swoją ksywkę. Jego reakcja mówi wszystko

Reprezentacja Polski w siatkówce bez trudu pokonała w Gliwicach Tunezję 3:0 (25:20, 25:15, 25:20) w 1/8 finału mistrzostw świata. W pomeczowym wywiadzie z Interią kapitan siatkarskiej kadry Bartosz Kurek usłyszał swój nowy pseudonim. Jego reakcja była bezcenna.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bartosz Kurek zareagował na nową ksywę. "Szef Gangu Łysego"

Tuż przed rozpoczęciem wywiadu dziennikarz zapowiedział swojego rozmówcę jako szefa "Gangu Łysego". Siatkarz w humorystyczny sposób zareagował na takie określenie.

Nowa ksywka Kurka stała się bardzo chwytliwa i popularna, szczególnie w mediach społecznościowych. Internauci pod hasztagiem #GangŁysego wstawiają memy oraz komentują poczynania reprezentacji Polski.

Kurek po meczu z Tunezją: Ta grupa ma swoją mentalność i siłę

Ponadto Bartosz Kurek podsumował spotkanie z Tunezją oraz w samych superlatywach wypowiadał się o kadrze siatkarskiej reprezentacji Polski. - Wiedzieliśmy, że jeśli zagramy na swoim poziomie, to wygramy to spotkanie i będziemy je kontrolować. Dbaliśmy o to, żeby szybko wrócić na swoje tory i zacząć grać to, co umiemy - powiedział kapitan reprezentacji.

Kurek będzie oglądał mecz z Tunezją. "Muszę coś poprawić. Przesadnie zadowolony nie jestem"

- Naprawdę tych chłopaków nie trzeba niczego uczyć, niczego wdrażać, ani przekazywać. To sama przyjemność być kapitanem takiej drużyny, gdzie praktycznie nie ma się nic do roty poza tym, żeby wyjść na boisko i dobrze grać. Ta grupa ma swoją mentalność i siłę - dodał Kurek.

W ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się z Amerykanami, którzy po bardzo wyrównanym pojedynku wygrali z Turcją 3:2 w tie-breaku. Spotkanie odbędzie się w czwartek o 21:00.