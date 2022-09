Bartosz Kurek będzie oglądał mecz z Tunezją. "Muszę coś poprawić. Przesadnie zadowolony nie jestem"

To było pewne i bezdyskusyjne zwycięstwo polskich siatkarzy. Tunezji nie dali żadnych szans przede wszystkim Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka. Cała nasza drużyna rozegrała w 1/8 finału dobry mecz. Choć Bartosz Kurek nie bez powodu zapowiada dokładną analizę tego, jak się zaprezentował.

REKLAMA

Zobacz wideo POLSKA - TUNEZJA. Jesteśmy w ćwierćfinale! Tak wygląda droga po złoto.

Nasz kapitan i podstawowy atakujący miał ogromne problemy w pierwszym secie. Skończył w nim tylko jeden z ośmiu ataków. Później Kurek grał już o wiele lepiej i cały mecz skończył z bilansem 10 punktów na 23 próby. Do tego dorzucił jeden punktowy blok. Tym razem nie zaserwował żadnego asa.

Kochanowski sprawił, że to była fraszka. A Semeniuk? Bajka [OCENY]

Łukasz Jachimiak: Gratulacje za pewne zwycięstwo w trzech setach. Widzieliśmy, jak Amerykanie przeżywają pięciosetowy horror z Turkami i pewnie każdy z nas pomyślał, że wystarczy trochę zlekceważyć słabszego rywala i można mieć poważny problem.

- Tak, dlatego od razu, od początku, staraliśmy się kontrolować to, co się dzieje na boisku. Może nawet za mocno chcieliśmy szybko uzyskać przewagę i grać swobodnie. Może gdybyśmy wyszli troszeczkę bardziej rozluźnieni, to mecz wyglądałby lepiej. Ale na samym końcu wygraliśmy, więc nie ma też co przesadnie tego analizować i wyciągać jakichś nie wiadomo jak rozbudowanych wniosków.

Kibice wyciągnęli wnioski z oglądania ciebie. Widziałem, jak w mediach społecznościowych pisali, że czasami tak masz, że wolno się rozkręcasz, ale w końcu się rozkręcasz. W pierwszym secie skończyłeś tylko jeden z ośmiu ataków, bo brakowało właśnie luzu, o którym mówisz?

- Jeden na osiem? Nie wiem, czego brakowało. Na pewno będę musiał ten mecz obejrzeć, wyciągnąć wnioski, coś poprawić. Czasem tak jest, że nie idzie, że trzeba się przełamać. Później parę punktów od siebie dołożyłem, ale przesadnie zadowolony ze swojej gry w tym meczu nie jestem.

Wlazły cytuje Dalajlamę XIV, mówiąc o Kurku. I wspomina. "Tego nie wyobrazi sobie nikt"

Widziałem we vlogu z waszej kadry, jak Nikola Grbić powtarza, że musicie po każdej nieudanej akcji uciekać od myślenia typu "znowu zepsułem". Potrafisz odciąć głowę od złych myśli, które pewnie w trudnych momentach się nasuwają?

- Nie, raczej tak nie mam. Szczerze powiem, że mi się nie nasuwają.

To siła doświadczenia?

- Nie wiem, czy doświadczenia. Może tak. Staram się każdą taką negatywną myśl od razu zamieniać w pozytywną. Z błędów czy z momentów, w których gram słabiej, zawsze staram się wyciągnąć konstruktywne wnioski. Staram się cały czas pozytywnie myśleć na boisku, a nie wracać do tego, co się nie udało.

Aleksander Śliwka wytrzymał i odpowiedział na krytykę. "Proszę pana"

Generalnie imponujecie pewnością. Od początku mistrzostw.

- Nie chcę zabrzmieć pyszałkowato, ale wiedzieliśmy, że jeśli zagramy na swoim poziomie, to raczej to spotkanie wygramy i będziemy je kontrolować. Możemy zagraliśmy bez jakichś wybitnych fajerwerków, ale kontrolowaliśmy sytuację.

Jako kapitan masz dużo do zrobienia, żeby zespół czuł się pewnie?

- Przyjemnie jest być kapitanem takiej drużyny, gdzie się nie ma praktycznie nic do roboty, poza tym, żeby wyjść na boisko i dobrze grać. Ta grupa ma mentalną siłę. Tym chłopakom nie trzeba niczego pokazywać, nie trzeba ich naprowadzać. Oni doskonale wiedzą, po co tu jesteśmy i co mamy robić.