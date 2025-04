Kurek chwycił za mikrofon i przemówił. Tak pożegnał się z ZAKSĄ

- Nie, nie mam kontraktu na przyszły sezon. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze ta informacja się nie pojawiła, ale jesteśmy w trakcie rozmów z menadżerem i szukamy nowego klubu. (...) Czuję, że [ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, przyp. red.] to jest dobre miejsce w tym momencie mojej kariery, ale będziemy musieli poszukać czegoś innego - przekazał w grudniu Bartosz Kurek, czym wywołał spore poruszenie. Atakujący był wielką gwiazdą kędzierzyńskiej ekipy, niejednokrotnie poprowadził ją do zwycięstwa, brylując formą, a mimo to postanowił się z nią rozstać.

Bartosz Kurek żegna się z ZAKSĄ i kibicami. "Wcześniej troszkę tego nie doceniałem"

I już w czwartek Kurek rozegrał ostatnie spotkanie dla ZAKSY. Znów błyszczał w jej barwach. To właśnie on przypieczętował triumf o piąte miejsce nad Asseco Resovią Rzeszów, kiedy to w ostatniej akcji czwartego seta przyblokował Bartosza Bednorza. Ostatecznie kędzierzynianie wygrali w rewanżu 3:2 (w pierwszym meczu było 3:1).

Po spotkaniu Kurek podszedł do dziennikarki Polsatu Sport i udzielił krótkiego wywiadu, w trakcie którego pożegnał się z klubem. - Gratulacje dla wszystkich chłopaków za ten sezon. (...) Bardzo miło było się pożegnać tym meczem właśnie w Kędzierzynie - zaczął Kurek, a następnie opowiedział nieco o powrocie do PlusLigi.

- Na początku ten powrót do rywalizacji w polskiej lidze był dla mnie długo wyczekany, bo musiałem swoje odsiedzieć w domu i poczekać na możliwość grania. Ale później to była czysta przyjemność. Myślę, że zawodnicy, którzy się wahają, to codziennie dostają znakomitą reklamę siatkówki, Polski i myślę, że każdy zawodnik, który tu przyjedzie, na pewno rozwinie się sportowo, ale też przeżyje najlepsze chwile na boisku - kontynuował.

Zwrócił się również bezpośrednio do kibiców. Zabrał głos w sprawie ich dopingu, który przez cały sezon był naprawdę imponujący. Mimo że drużyna nie grała na miarę swoich możliwości, to fani jej nie opuścili. A kolejny popis dali w ostatnim spotkaniu tej kampanii.

- Muszę przyznać, że to jest jedna rzecz, której wcześniej, podczas mojego pierwszego pobytu w Kędzierzynie, troszkę nie doceniałem. Teraz widzę, że ta społeczność kibicowska, ci ludzie dopingujący, przychodzący na mecze, to jest największa siła Kędzierzyna. I naprawdę przyjemnie dla nich wykonywać swoją pracę. Bardzo im dziękuję. (...) Dziś przez chwile można się było poczuć jak na meczu o może nieco wyższą stawkę - podkreślał Kurek.

Co dalej z Bartoszem Kurkiem? Media piszą o jednej opcji

Jaka przyszłość czeka 36-letniego atakującego? Tego jak na razie nie wiadomo. Media w Polsce, a także zagraniczne donosiły, że siatkarz jest bliski podpisania kontraktu z... Tokio Great Bears, co byłoby dla niego powrotem do Japonii. To właśnie w tym azjatyckim państwie występował przed dołączeniem do ZAKSY - przez cztery lata reprezentował barwy Wolf Dogs Nagoya.

Kurek wrócił do PlusLigi na początku tego sezonu. Początek przygody z ZAKSĄ nie był dla niego udany, bo już w pierwszym meczu doznał poważnej kontuzji oka, która wyeliminowała go z gry w kilku spotkaniach. Po powrocie prezentował się przyzwoicie. Wielokrotnie został wybrany MVP. Na szczyt ligowej tabeli drużyny zaprowadzić się jednak nie udało, ale po roku przerwy wróci do europejskich pucharów.